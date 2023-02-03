日中外長舉行電話會談 中方再邀林芳正訪華

中日關係

日本外相林芳正2月3日在記者會上表示，他在2月2日與中國外長秦剛舉行電話會談，中方再次邀請林芳正訪華。林芳正則對秦剛擔任中國外交部部長表示祝賀， 關於他的訪華，他說：“我們將繼續協調具體時間”。 對於釣魚島等兩國之間的各種懸案，林芳正指出：“我們將在各層級保持密切溝通，該堅持就要堅持，並強烈要求中方採取負責任的行動。”這是秦剛去年底就任外長後兩人首次舉行會談。

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去年11月，岸田文雄首相與中國國家主席習近平時隔約3年首次舉行日中首腦面對面的會談，確認推動雙方首腦與部長級對話，兩首腦同意安排外相林芳正訪華。日中外長的電話會談約進行了50分鐘。

秦剛對日方1月下旬對在長崎縣男女島西海岸沉沒的一艘香港註冊貨船的搜救活動表示謝意， 林芳正表示願意與秦剛合作，實現兩國首腦的共識--構建“建設性、穩定的日中關係”。

據中國外交部稱，秦剛表示，中日是一衣帶水的近鄰，和平共處、友好合作是雙方唯一正確選擇。雙方應以史為鑒，堅守初心，排除干擾，校準航向，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。今年是中日和平友好條約締結45周年，中方願與日方以此為契機，共同重溫條約精神、履行條約義務，堅持“互為合作夥伴、互不構成威脅”的重要政治共識，深化各領域合作，推動中日關係沿着正確軌道改善發展。希望日方秉持客觀理性的對華認知，在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，在釣魚島問題上制止右翼勢力挑釁。希望日方繼續秉持市場原則和自由開放精神開展對華經貿科技合作，切實以公開、透明、科學、安全的方式處置核污染水。雙方應堅持戰略自主，共同把亞洲發展好、建設好。

中方要求日本政府放寬對來自中國的入境者實施的新冠邊境口岸防疫措施，林芳正稱將根據中國國內的疫情加以靈活應對。林芳正重申對中國政府船隻進入釣魚島附近日本認為是“領海”的區域、中國和俄羅斯軍艦和轟炸機在日本周邊開展軍事活動以及中國新疆維吾爾自治區狀況表示嚴重關切， 他還指出了台海和平與穩定的重要性，並傳達稱日本的對華輿論十分嚴峻，同時要求儘快釋放被中國有關部門拘留的日本人。