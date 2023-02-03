澳洲總理擬下月訪美公布核動力潛艇項目推進細節

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據澳大利亞廣播公司2月2日報導，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）預計將於下個月在美國本土與美國總統拜登和英國首相蘇納克一起詳細公布，澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS，又稱奧庫斯協議）中幫助澳方獲得核動力潛艇的方案。這提高了涉及所有三個盟國的潛在新潛艇設計的前景。

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據悉，澳方正在為阿爾巴尼斯的外訪計畫作準備工作。澳英美屆時將宣布通過奧庫斯協議替代澳大利亞海軍老化的柯林斯級常規動力潛艇，以獲得新的核動力潛艇的“最佳途徑”。涉及上述三位領導人的活動細節仍未得到公開確認，但外界越來越預計這一發布會將在美國舉行，以適應拜登總統的日程安排。

澳大利亞廣播公司獲悉，發布會的確切日期尚未商定，不過鑒於澳洲聯邦議會定於3月第二周以外的所有時間開會，這意味着阿爾巴尼斯可以在3月10日至19日之間外出訪問。此前，阿爾巴尼斯已經表示將訪問印度，他已被邀請與印度總理莫迪一起觀看3月9日開始的印澳板球比賽。

一位熟悉規畫討論的人士透露稱：“蘇納克和阿爾巴尼斯都願意前往參加發布會，但目前美國總統要離開他的國家比較困難”。阿爾巴尼斯還定於4月在悉尼召開四方安全對話（Quad）峰會，歡迎美日印首腦來訪。

澳大利亞副總理兼國防部長馬勒斯(Richard Marles)本周證實，距離奧庫斯的相關宣布是“接近的”，將是一個涉及英國和美國的“真正的三邊”解決方案。他告訴記者稱：“你將看到的是，當我們最終宣布我們一直與美國和英國合作的最佳途徑時”。馬勒斯稱，“這真的是，是一個真正的三邊努力，看到英國和美國都為澳大利亞提供核動力潛艇能力。”

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二向媒體表示，美方在放寬一些技術出口限制方面取得了進展。沙利文說，他“對奧庫斯的途徑感覺非常好”，這是華盛頓在克服使這筆交易複雜化的監管障礙方面最自信的聲明。

沙利文告訴一小群記者說，奧庫斯協議“挑戰了一些關於美國在不同時代可以或不準備做什麼的歷史假設”。分析人士指出，鑒於人們擔心美國的造船廠沒有能力承擔更多的工作，兩個關鍵的決定將是潛艇設計的選擇和潛艇的建造地點。