美韓空中軍演 大秀所有先進戰機震懾

韓國/美國/軍事/空演

韓國軍方3日報告，韓國空軍F-35A戰鬥機、美國空軍F-22和F-35B戰鬥機等第5代隱形戰機和美國F-16CM戰機等在韓半島西部海域上空進行了聯合空中演習，並稱演習旨在提升韓美空軍的聯合作戰執行能力和互操作性，同時展現美國對韓提供協防承諾的決心和能力。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯今天引述韓國空軍3日報告，本月1日韓美在西海上空實施2023年首次聯合空中演習。朝鮮日報則稱，，B-1B轟炸機等美國戰略資產全部出動到韓半島，實屬西海上空罕見的演習。

據該報道，2日，韓國國防部公開了韓美空軍1日在西海上空進行聯合空中演習的情景。公布的圖片下方的2架是韓方的F-35A戰鬥機，上方2架是美國的B-1B戰略轟炸機，左上角遠處的2架是美國的F-22戰鬥機。美國F-35B戰鬥機也參加了當天的演習。美國三重套裝核心戰略資產同時出擊韓半島，稱是實屬罕見。

據韓國國防部特別公開表示，這次演習是在西海上空進行的。此前，美國戰略轟炸機等戰略資產出動到韓半島時，因為考慮到中國，多在東海進行演習。在西海上空實施並公開聯合軍演的事實，也實屬罕見。韓國軍方消息人士表示：“過去幾年來，中國大幅增加了在西海的海空軍活動，推進‘西海內海化’，對此，我們知道韓美有意聯合進行牽制。”

據稱一些評價認為，在韓美國防部長會談第二天迅速開展對美國戰略資產的運用，也是罕見的。有人指出，不僅是牽制中朝威脅，美國還意識到最近韓國國內對“美國的核保護傘可能無法及時施展”的懷疑越來越大，獨立核武裝的輿論越來越強大。B-1B、F-22和F-35B同時出擊韓半島，也是很罕見的。在軍方當局公開的視頻和照片中，從美國本土出動的2架B-1B和從沖繩加德納駐日美軍基地出動的F-22以及韓國空軍的F-35A，各有2架。美軍的F-22和韓國空軍的F-35A一起護衛在緊急情況下轟炸朝鮮戰略目標的兩架B-1B，展示了聯合防衛的態勢。

朝鮮日報說，聯合軍演於1日中午前後舉行，演習結束後，B-1B並未返回美國本土，而是為了在印度太平洋地區執行轟炸機機動部隊（BTF）的任務，飛往了關島。