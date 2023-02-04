韓國外交官們最喜歡去美國最怕去中國

韓中關係

韓國朝鮮日報文章說：韓國外交官們最喜歡的工作地點是美國，最不想去的國家是中國。而就在十年前，中國還是韓國外交官們爭相前往的去處，如今竟淪落到這般田地。

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文章舉例說，韓國外交官外派駐外使館，會發生某一家使館有多人應聘爭奪一個名額的情況。遇到這種情況，能事先協調意見是再好不過的，若結果無法令人滿意，就需要召開人事委員會會議投票選出派遣人員，因為該公館備受歡迎。如果被淘汰將面臨被派往“險地”的不利情況，這就需要申請者自行承擔。但最近有一件事在外交部內外流傳開，落選外交官的去處是中國的某個領事館。而就在十年前中國還是外交官們爭相前往的去處，如今竟淪落到這般田地。

而該事例不過展現了正在外交部蔓延的躲避赴華或“中國恐懼症”的冰山一角。許多人擔心被調往中國而有意隱瞞自己精通中文或曾去中國研學的事實，甚至傳聞有年輕的事務官得知要被派往中國時宣稱：“我乾脆休職算了”。像薩德事件一樣，每當中國炫耀國力時，韓國人反華情緒隨之高漲，對華外交難度升級是造成這種情況的主因。此外，新冠大流行期間，中國不科學的防疫等，使得中國生活環境的吸引力也大不如前。

文章擔心：在尹錫悅政府的外交安全部門，稱得上是“中國通”的人屈指可數，但到處都是“美國通”，外交長官和次官都與中國相距甚遠。曾經努力學習中國與中國打好關係的“中國學校”（外交部中國部門）人丁凋零，韓國當真能夠處理好與中國有關的問題令人存疑。