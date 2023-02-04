響應美國 日本今定對尖端半導體技術出口實施管制 稱劍指中國

日本/半導體

日本政府4日基本決定為了防止尖端半導體技術被轉為軍用，將實施出口管制。此舉是考慮到了中國。政府將修改規定出口特定產品和技術之際，需要經濟產業相批準的《外彙及外國貿易法》的省令，讓日本作為強項的生產設備不被用於開發和生產半導體。

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據共同社今天稱獨家報道，日本擬對尖端半導體技術出口實施管制，省令修正案將於近期公布。在向企業等公開徵集意見後，最快今年春季啟動管制措施。

對於美國拜登政府去年10月宣布的大範圍加強管制，日本同意提供合作，此次敲定了具體的實施方針。多名政府相關人士透露了上述消息。對於與日本一樣在生產設備上擁有先進技術的荷蘭，美國也要求提供合作。1月27日在美國首都華盛頓召開的實務磋商上，各方達成了共識。日本與荷蘭擔憂在中國市場活動的本國企業受到影響等，強化管制措施的內容將各有不同。

據該報道，美國把製程14納米以下的半導體尖端技術作為主要管制對象。日本的省令修改設想的也是類似的對象品。由於拜登政府加強了管制，包括海外廠家在內，都被禁止對華出口使用美國技術的產品。今後將把對象擴大到沒有美國技術的產品，堵住漏洞。