印尼輪值東盟主席 計畫推動與中國談判南中國海行為準則

東盟/印度尼西亞/南中國海行為準則

印度尼西亞輪值東南亞聯盟組織主席國。就主要推動計畫內容，印度尼西亞外交部長表示，印度尼西亞計畫加強與中國和其他東南亞國家的談判，以最終確定有爭議的南中國海行為準則。

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東盟10 國區域集團今年由印度尼西亞輪值擔任主。印度尼西亞計畫加強南海準則談判。東南亞國家聯盟 (ASEAN) 的外交部長會議4日結束時，外交部長蕾特諾·馬爾蘇迪 (Retno Marsudi) 在雅加達發表講話稱，“東盟對印太地區的看法是討論的核心，”她說。“我們還討論了南中國海行為準則COC，各成員承諾儘快完成COC談判。”

據路透社說，由於一些成員國將與中國的雙邊關係置於區域共識之上，關於南中國海行為準則的談判多年來一直停滯不前。該南中國海行為準則是一個旨在幫助解決水道領土和海洋爭端的擬議框架。

印度尼西亞外交部長表示，印度尼西亞正準備在今年舉辦一輪關於“準則”的談判，第一輪談判將於 3 月舉行。

中國根據其 U 形“九段線”聲稱對幾乎整個南海擁有管轄權，這一邊界在 2016 年被海牙常設仲裁法院裁定為沒有法律依據。

本周早些時候，菲律賓允許美國更多地進入該國軍事基地，部分原因是北京在資源豐富的海域擁有廣泛的主權。

而東盟成員國菲律賓、越南、馬來西亞和文萊都與中國在戰略航道上有重疊主張。

印度尼西亞不是官方聲索國，但因在北納土納海勘探石油和天然氣儲量而遭到中國的反對。上個月，印尼派遣一艘軍艦前往該地區監視一艘徘徊的中國海警船。

印度尼西亞外交部東盟合作司司長 Sidharto R. Suryodipuro 在活動期間表示，所有東盟成員國和中國同行都將探索“新方法”，以在“準則”上取得進展。他說：“重要的是，所有人都同意這應該是一個可以實施並符合國際法的前景。”