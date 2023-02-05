導致台機捷運遭炸彈恐嚇的瑞士聯邦國會友台小組訪團抵台

瑞士

瑞士聯邦國會友台小組訪問團一行五人5日到10日訪問台灣，其中友台小組主席莫里納及議員阿堤契今天(5日)清晨搭機抵達台灣，兩人在桃園機場，低調沒有發表談話，其餘三人將陸續抵達。台灣桃園大眾捷運公司3日曾接獲恐嚇訊息，有人不滿這個訪團訪問台灣，揚言要在機場捷運的起點站「台北車站」放炸彈，使這個訪團抵達台灣的第一天備受矚目。

廣告 繼續瀏覽後續

莫里納及議員阿堤契今天清晨6時5分搭乘華航班機抵達台灣桃園國際機場，台灣外交部派員接機，但沒有發表談話。

訪問團是由瑞士聯邦國會友台小組主席社會黨議員莫里納（Fabian Molina）和綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）共同率領，成員包括瑞士人民黨議員尼德吉（Yves Nidegger）、社會黨議員阿堤契（Mustafa Atici）和綠黨議員波希（Léonore Porchet）。

台灣外交部對瑞士聯邦國會友台小組，在疫情後首度籌組跨黨派議員團來台訪問表達歡迎。訪團將會見台灣總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮等，並分別接受立法院及外交部款宴。

另外，訪問團也將拜會衛福部、國發會、陸委會、國科會，並參訪新竹科學園區及金門戰地遺址，藉此了解台灣發展現況，加強雙方在相關議題的交流合作。

台灣外交部表示，華德爾等議員曾分別在瑞士國會提出幾項友台議案及政策建議。其中華德爾主導提出的「改善與台灣關係」議案，在2021年以壓倒性票數通過，要求聯邦委員會必須提交報告，列出在商業、政治、科學及文化面向，可逐步深化與台灣關係的領域，台灣外交部對此表達高度歡迎及肯定。

另外，台灣外交部今天也呼籲東協各國，持續聲援民主台灣及關切台海和平穩定，台灣也願在「新南向政策」良好基礎上，持續深化與東協各國的合作關係。

第32屆東協外長會議3日到4日在印度尼西亞雅加達召開，各國外長會後發表聯合聲明，再度對台海情勢表達東協關切的立場。

聲明指出，東協各國對台海情勢近期發展可能影響區域穩定，導致誤判情勢，引發嚴重及公開衝突，且造成難以預測的後果，持續表達關切。並表示，東協已準備好扮演建設性角色，透過東協主導機制，防止衝突升高，促進各方和平對話，以守護區域和平穩定及發展。