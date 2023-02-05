巴基斯坦前總統穆沙拉夫流亡地逝世

巴基斯坦/穆沙拉夫

巴基斯坦軍方5日宣布，巴基斯坦前總統佩爾韋茲-穆沙拉夫在迪拜因長期患病去世，享年79歲。巴基斯坦軍方高級官員對穆沙拉夫將軍的去世表示誠摯的哀悼。軍隊新聞辦公室發表的一份簡短聲明說，“願真主保佑逝者的靈魂，並給予喪親者力量。”

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據媒體報道，這位四星上將於周日上午在迪拜一家醫院去世。

穆沙拉夫是拿破崙和理查德-尼克松的崇拜者，他未經暴力的軍事政變推翻了總理納瓦茲-謝里夫，於2001年接任總統。在9.11事件後美國入侵阿富汗後，穆沙拉夫確立與美國合作與反恐的立場。

穆沙拉夫將巴基斯坦主導為對抗基地恐怖組織的區域堡壘，基地組織的領導人與塔利班結盟，在與阿富汗接壤的部落地區找到了庇護所。穆沙拉夫至少3次逃脫基地組織的暗殺企圖。

穆沙拉夫在位執政9年。在他執政期間，巴基斯坦的經濟增長起飛，中產階級擴大，媒體自由化，軍隊對競爭對手印度也打出了安撫牌。但他的反對者一再譴責他對權力的控制，包括非法將最高法院法官解職，實行緊急狀態，以及2007年夏天對伊斯蘭堡的紅色清真寺血腥襲擊。

穆沙拉夫於1943年8月11日在德里出生。1999年10月他推翻了納瓦茲-謝里夫的文職政府，當時穆沙拉夫是軍隊的參謀長。佩穆沙拉夫於2001年6月宣布自己為總統。穆沙拉夫在這個穆斯林國家，以抽雪茄、喝威士忌聞名，最初被視為溫和派，後來他卻採取緊急措施尋求繼續執政。他曾經說 "憲法只是一張可以扔掉的紙 "。

穆沙拉夫將軍在2007年3月試圖罷免首席大法官之前幾乎沒有遭遇到反對意見，罷黜案引發了全國性的抗議和數月的動亂，但導致實施緊急狀態法。2007年12月反對派領導人貝娜齊爾-布托被暗殺後，他在第二年的選舉中遭遇潰敗。

在他最不受歡迎的時候，在司法部門和投票中獲勝的聯盟準備對他啟動彈劾程序的壓力下，他被迫於2008年8月辭職。然後他開始了在倫敦和迪拜之間的奢華的自我流放，部分資金來自於他在世界各地的慷慨激昂的演講所得。

2013年3月，他結束了多年的流亡生活，醞釀參加巴基斯坦的選舉，將國家從經濟停滯和塔利班的危險中 "拯救 "出來。但他重返政壇的野心受到了巴基斯坦人的鄙視，並很快被多起訴訟案擊碎。他最終沒有被允許參加立法選舉，而選舉則由被他在14年前廢黜的納瓦茲-謝里夫贏得。