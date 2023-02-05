日台執政黨將首次舉行“外交防務2+2”會議

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據日本共同社5日報道，據相關人士4日透露，日本自民黨和台灣執政黨民進黨擬本月下旬在台灣舉行日台執政黨間“外交防務2+2”會議，已就此展開協調。會議由雙方負責外交和國防的議員參加，計畫在23日前後召開。上次是2021年8月在線上召開，此次是第二次，也是首次線下舉行。考慮到對台加強軍事施壓的中國大陸，日台意在加強安全方面的合作。自民黨外交小組長堀井岩、國防小組長國場幸之助將訪台，與民進黨負責人開會。

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共同社報道說：雙方還可能就台灣申請加入的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）以及參與世界衛生組織（WHO）等國際機構交換意見。

2021 年 8月 27 日，日本執政黨自民黨和台灣執政的民進黨首次舉行外交和國防政策負責人視頻會議。 雙方就遏制中國在東海和南海的擴張交換了意見。 日方將此視為“執政黨版”外長防長磋商（2+2），表示將深化與台灣議會層面的外交。

2021 年的會議是由自民黨倡議召開的，自民黨外務小組組長佐藤正久、國防小組組長大冢拓出席。 台灣民進黨立委（議員）、主要負責外交事務的羅致政和負責國防事務的蔡適應參加會了議。

2022年12月28日，正在台灣訪問的自民黨幹事長世耕弘成在台北總統府會見總統蔡英文。 兩人都確認有必要加強日本和台灣在台海問題上的合作，因為中國方面正在使台海局勢日益緊張。 作為安全領域對話的框架，他們還同意在日本和台灣執政黨的外交和防衛官員之間建立定期的“外交和防務2+2”會議。