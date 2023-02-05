印度雞蛋出口供馬來西亞之需

RFI原材 / 食品供應

南亞大國印度的雞蛋出口形勢甚好。當前貿易的蓬勃發展主要是得益於市場缺貨，尤其是在馬來西亞。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周發布上網的最新報道內容之一。法國禽、兔和魚類養殖技術研究所（ITAVI）介紹，去年11月份，馬來西亞突然發現，市場缺少1億5千多萬個雞蛋。包括飼料漲價和禽流感疫情在內的眾多因素造成當前國際市場上雞蛋供應緊張。此外，在自2023年元旦起已禁止籠養雞的新西蘭，動物保活者發出警告，母雞不是“生蛋機器”。

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本台法廣（RFI）法文網2023年02月02日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的報道。由於飼料價格上漲，多個國家的小飼養業者縮小生產規模，造成蛋類供應緊俏。印度雞蛋出口供應亞洲市場，尤其是馬來西亞。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Œufs: l'Inde vient au secours de la Malaisie]。換做中文可被譯作：[雞蛋：印度救援馬來西亞]。下面是簡介以供分享。

- 馬來西亞因雞蛋匱乏向鄰國求助 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)在這篇法文報道中說，據法國禽、兔和魚類養殖技術研究所（ITAVI-Institut Technique de l'Aviculture de la Cuniculture et de la Pisciculture）介紹，亞洲國家阿曼、卡塔爾和印度洋中的島國馬爾代夫都是印度雞蛋的傳統買家。但由於動物飼料價格飆升，多個國家的小飼養業者縮小生產規模。馬來西亞就是如此情形。​​​​​該國在去年11月突然發現市場上缺少1億5700萬個雞蛋。

- 新德里給馬來西亞緊急供應雞蛋 -

馬來西亞由於國內市場缺貨，不得不向鄰國印度求助。去年12月就進口了500萬個雞蛋。今年1月份進口量應該是1000萬個。2月份則預計為1500萬個。由於馬來西亞的需求，加上其它內供緊張的國家，促成印度雞蛋出口量大增。由於去年12月份的統計數據尚未揭曉，已知出口增長了85%。今年1月份，印度雞蛋出口數量為5000萬個，相當於近3000噸。

RFI Image Archive / Nouvelle-Zélande : au grand dam des défenseurs de la cause animale dans le pays qui rappellent que les poules ne doivent pas être considérées comme des « machines à pondre ». (illustration) © RFI / Sixtine LYS

- 印度雞蛋因出口大增國內也提價 -

在印度國內，雞蛋也漲價了。因為，在出口增長的大環境下，國內的消費也堅挺。由於通貨膨脹，印度也不列外，飼養業者也縮小生產規模。

- 動物保護者說母雞不是生蛋機器 -

在生產成本上漲的國際大環境下，禽流感也造成了雞蛋減產。

RFI Image Archive / L'épidémie de grippe aviaire ont fait chuter la disponibilité d'œuf coquille, provoque une «crise de l'oeuf». (illustration) REUTERS - Edgard Garrido / RFI Image Archive

還有新西蘭自01月01日開始禁止籠養雞，造成雞蛋至少減產10%。本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後還提到，新西蘭的動物保護者重申，母雞不應被視為“生蛋機器”。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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