朝鮮宣布 "擴大並加強 "軍事演習

朝鮮核武

據朝鮮官媒周二（2月7日）的報道，在一次大型閱兵式舉行之前，朝鮮軍方表示，將擴大和加強軍事演習，為 "戰爭 "做準備。這給承諾是周一在由朝鮮領導人金正恩主持的高層會議上做出的，此前韓國和美國在上周舉行了聯合空演。

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為戰爭做準備

據朝鮮官方的朝中社報道，在會議議程上，寫有 "不斷擴大和加強朝鮮人民軍的作戰行動和演習（......）以嚴格完善戰爭準備"。

同時，據私人衛星圖像顯示，在2月份的朝鮮全國的慶祝活動之前，首都平壤正在進行 "閱兵式的主要準備工作"。

法新社指出，2月8日，是朝鮮慶祝武裝部隊成立周年紀念日，2月16日是朝鮮前任領導人，也是金正恩的父親金正日的生日。

韓國參謀長聯席會議周二表示，它正在密切監測平壤軍事訓練場周圍的地區，並補充說，最近幾天它看到那裡的"人員和車輛急劇增加"。

"紅線"

上周，首爾和華盛頓聯合舉行了戰略轟炸機和隱形戰鬥機的空中演習，此舉激怒了平壤，平壤說這種演習可能 "引發全面對抗"。

在美國國防部長奧斯汀和韓國防長宣布加強針對平壤的安全合作之後，這兩個盟友展示了武力。

當時，朝鮮外長說，平壤認為空中演習是入侵其領土的預演，首爾和華盛頓加強聯合演習的決定已經越過了 "一條極端的紅線"。

周一，韓國國防部表示，一個朝鮮氣球在周末穿越了韓國的領空，但得出的結論是它沒有構成威脅。

韓聯社援引官員的話報道說，這個氣球被認為是氣象氣球。國防部也表示已經採取了 "措施"，但沒有提供進一步的細節。上周六，華盛頓擊落了中國的一個疑似偵察氣球，北京方面稱這是一個意外進入美國領空的民用飛行器。

加強軍隊建設

設在首爾的研究機構——韓國國家統一研究院的研究員洪敏說，周一的朝鮮高層會議旨在強調自己為即將到來的聯合軍事演習和戰爭做好準備。首爾北朝鮮研究大學教授楊武振補充說，這次會議標誌着平壤 "積極加強軍事 "的決心。

朝鮮領導人在1月初曾呼籲 "成倍增加朝鮮的核武庫"，包括大規模生產戰術核武器和開發新的洲際彈道導彈（ICBM）。金正恩還說，朝鮮應該在2023年 "大規模增強軍事力量"，以應對 "美國和其他敵對勢力舉行的、令人不安的軍事演習"。