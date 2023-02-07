泰國警察敲詐外國遊客引起民憤

腐敗

台灣女演員安於晴到曼谷度假， 1月3日晚間從朋友的生日聚會出來，坐上出租車。結果碰到警方的檢查。曼谷的警察要車上所有的外國乘客出示護照和簽證。但是當時誰也沒有隨身帶着證件。 於是警察把安於晴一行人叫下車搜身， 接着發現同車的新加坡青年有三管電子煙。泰國法律禁止電子煙，於是三名乘客被帶到派出所，說是＇關兩天監禁，不然要付750歐元罰款。安於晴一行人於是付了罰款。

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實際上，安於晴說，她沒有電子煙。曼谷警察是把電子煙放到她手上，然後拍照。交錢的時侯，泰國警察避開攝影機，也不開收據。

結果這件事被安於晴在台灣媒體透露出來。泰國警方先是說安於晴喝醉了，語言不通有誤會。後來才承認有敲詐行為，於是7名警察被停職。法國世界報今天報道說，泰國的調查人員還到台灣向安於晴取證。

在這件事情產生輿情的同時，一位中國網紅女孩把他在1月19日抵達泰國後如何用5分鐘時間過邊防檢查，如何有泰國警方的摩托車為她開路。她在網上說，花360歐元就可以得到這種超級服務。 泰國旅遊部門一開始否認有這種服務，結果網民們發現在中國的電子商務網站淘寶上就有在泰國迅速通關的服務。而且這種服務已經提供了10年了。泰國的公共電視的反應是，快速通關讓人們對泰國產生懷疑：是不是一切都可以用來做交易。