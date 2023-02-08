安倍晉三回憶錄：習近平“強烈現實主義者” 特朗普“拚命想隱藏本性”

安倍晉三回憶錄

2022年7月遭槍殺身亡的日本前首相安倍晉三，其回憶錄周三（2月8日）在日本正式發表。書中談到與多國領導人互動的感受，在安倍眼中，習近平是“強烈現實主義者”；美國前總統特朗普則是“拚命想隱藏本性”。

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安倍2022年7月8日在奈良市輔選站台時遭槍擊，雖經緊急送醫仍宣告不治，享壽67歲。日本中央公論新社8號發表《安倍晉三回憶錄》，收錄安倍生前約36小時受訪內容，包括跟外國元首間的對話，及在內政方面身為史上最長任期首相的執政秘辛。

據《日本經濟新聞》與《產經新聞》報導，安倍談到中國國家主席習近平時，指對方在2018年前後的會面期間，都會脫稿講話，相信那是對方愈來愈有權威的象徵。

據安倍回憶起，習近平曾說過如果生在美國，應該不會加入美國的共產黨，而是加入民主黨或共和黨。依他之見，習近平不是因為思想信條、而是為了掌握政治權力加入共產黨，“是強烈的現實主義者”。

有關日中關係，安倍表示，在處理安保課題的同時，也要在經濟層面將中國市場價值變成日本的機會，“這是政治技巧”。

一般認為，安倍執政時跟時任美國總統的特朗普關係良好。然而，在安倍眼中，特朗普“其實是一個對軍事行動抱消極態度的人”，但如果被朝鮮知道此事的話，將不利美方對朝鮮施壓，因此，安倍覺得特朗普“拚命想隱藏本性”。

安倍評價特朗普是一個徹底打破常規的人，他通過跟特朗普建立包括“高爾夫外交”在內的關係，並承認自己致力與特朗普交好，目的是為了保護日本利益。他說，如果日本成為特朗普批評的目標，日本將會面對艱難情況，“創造我們能夠傾談的環境是重要的”。

事實上，安倍並未將特朗普理解為西方世界的領袖，“美中問題是貿易平衡、美俄部分則是安全保障，特朗普用雙邊關係來考量事物”。安倍過去一直主張“希望特朗普以自由世界的領袖行動”。

至於另一位美國前總統奧巴馬，安倍說：“我們只談工作。他是那種難以建立友誼的一種人。”

另外在談到任內曾舉行27次會談的俄羅斯總統普京時，安倍表示，普京雖然外表看起來冷酷，但卻令人意外的直爽。

據出版商中央公論新社表示，回憶錄本來預計2022年初發表，但因內容涉及一些敏感議題受安倍本人請託延後。安倍過世後，在獲得遺孀安倍昭惠同意後決定出版。