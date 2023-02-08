安倍晉三回憶錄

安倍晉三回憶錄：習近平“強烈現實主義者” 特朗普“拚命想隱藏本性”

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The portrait of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen on the altar during his state funeral at Nippon Budokan in Tokyo, Japan, Tuesday, Sept. 22, 2022. (Franck Robichon/Pool Photo via AP)
The portrait of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen on the altar during his state funeral at Nippon Budokan in Tokyo, Japan, Tuesday, Sept. 22, 2022. (Franck Robichon/Pool Photo via AP) AP - Franck Robichon
作者： 夏榕
6 分鐘

2022年7月遭槍殺身亡的日本前首相安倍晉三，其回憶錄周三（2月8日）在日本正式發表。書中談到與多國領導人互動的感受，在安倍眼中，習近平是“強烈現實主義者”；美國前總統特朗普則是“拚命想隱藏本性”。

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安倍2022年7月8日在奈良市輔選站台時遭槍擊，雖經緊急送醫仍宣告不治，享壽67歲。日本中央公論新社8號發表《安倍晉三回憶錄》，收錄安倍生前約36小時受訪內容，包括跟外國元首間的對話，及在內政方面身為史上最長任期首相的執政秘辛。

據《日本經濟新聞》與《產經新聞》報導，安倍談到中國國家主席習近平時，指對方在2018年前後的會面期間，都會脫稿講話，相信那是對方愈來愈有權威的象徵。

據安倍回憶起，習近平曾說過如果生在美國，應該不會加入美國的共產黨，而是加入民主黨或共和黨。依他之見，習近平不是因為思想信條、而是為了掌握政治權力加入共產黨，“是強烈的現實主義者”。

有關日中關係，安倍表示，在處理安保課題的同時，也要在經濟層面將中國市場價值變成日本的機會，“這是政治技巧”。

一般認為，安倍執政時跟時任美國總統的特朗普關係良好。然而，在安倍眼中，特朗普“其實是一個對軍事行動抱消極態度的人”，但如果被朝鮮知道此事的話，將不利美方對朝鮮施壓，因此，安倍覺得特朗普“拚命想隱藏本性”。

安倍評價特朗普是一個徹底打破常規的人，他通過跟特朗普建立包括“高爾夫外交”在內的關係，並承認自己致力與特朗普交好，目的是為了保護日本利益。他說，如果日本成為特朗普批評的目標，日本將會面對艱難情況，“創造我們能夠傾談的環境是重要的”。

事實上，安倍並未將特朗普理解為西方世界的領袖，“美中問題是貿易平衡、美俄部分則是安全保障，特朗普用雙邊關係來考量事物”。安倍過去一直主張“希望特朗普以自由世界的領袖行動”。

至於另一位美國前總統奧巴馬，安倍說：“我們只談工作。他是那種難以建立友誼的一種人。”

另外在談到任內曾舉行27次會談的俄羅斯總統普京時，安倍表示，普京雖然外表看起來冷酷，但卻令人意外的直爽。

據出版商中央公論新社表示，回憶錄本來預計2022年初發表，但因內容涉及一些敏感議題受安倍本人請託延後。安倍過世後，在獲得遺孀安倍昭惠同意後決定出版。

 

 

 

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