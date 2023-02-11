世衛組織總幹事抵達敘利亞災區阿勒頗市

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救災 – 據官方媒體報道，世界衛生組織總幹事譚德塞已抵達敘利亞地震重災區阿勒頗市。官方通訊社 SANA報道稱，譚德塞“抵達阿勒頗機場，與（敘利亞）衛生部長和阿勒頗省長共同視察了一些醫院和避難所。”

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阿勒頗位於敘利亞西北部，由敘利亞總統巴沙爾·阿薩德政府控制。在寒冷的冬天，強震五天後仍有部分兒童獲救，可以說是奇蹟般的。土耳其大地震連同敘利亞增至24,490人死亡。雖然救人黃金時間過去，但災區仍然傳來好消息；而奧地利救援隊宣布，因應災區治安惡化，暫停搜救行動。

地震發生已經過去了五天，救援人員仍未放棄一絲機會，參與救災的以色列國防軍在東南部卡赫拉曼馬拉什，發現一名被困的9歲男童，為他注射藥物，以及保暖，在他被困120小時後，成功把他救出。

東南部一名五歲女童，以及兩名在瓦礫堆被困128小時及122小時的女子，也成功獲救。

不過，救援工作並非一帆風順，有救援人員搜索一處廢墟時，有大量瓦礫堆突然倒塌。

德國救援隊早前在哈塔伊救出的一名40歲女子，送院一日後離世。有醫生表示，生還者獲救48小時內，死亡風險仍然很高。

部分災區也出現搶掠，有民眾擅自進入損毀店舖，取走物品。奧地利軍方宣布，由於災區治安惡化，暫停在土耳其的救援行動。

總統埃爾多安到迪亞巴克爾視察災區，指土耳其南部數以十萬房屋已不再適合居住，會儘快展開重建工作；又指政府已經在災區實施緊急狀態，警告若民眾搶掠和綁架，將要承擔後果。

至於同樣受災嚴重的敘利亞，民間人道救援組織白頭盔表示，經過108個小時搜救，相信生還機會渺茫，宣布停止搜救行動。

中國災害防禦協會早前亦呼籲，仍未啟程的中國救援人員取消或終止行動計畫。

多國救援物資，已分別運抵敘利亞及土耳其災區。世界衛生組織總幹事譚德塞帶着價值29萬美元的救援物資，抵達敘利亞重災區阿勒頗。