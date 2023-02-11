中美太平洋影響爭鬥：美國拿下一島國

密克羅尼西亞/美國/中國

美國報告已與密克羅尼西亞聯邦簽署諒解備忘錄 (MoU)，意味着美國現在已經與三個主要的太平洋島國簽署了關於未來援助的諒解備忘錄。美國此舉正值華盛頓及其盟友國家擔心中國在印太地區的軍事野心之際。評論分析稱，這一共識標誌着密克羅尼西亞聯邦或將遠離中國的軌道。

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據路透社報道，美國與另一個太平洋島國簽署諒解備忘錄。美國的聲明意味着華盛頓現在已經與三個主要的太平洋島國簽署了關於未來援助的諒解備忘錄。美國正在談判續簽合作協議，使美國能夠出於防禦目的進入太平洋的廣闊疆域。

華盛頓表示，上個月與馬紹爾群島和帕勞簽署了諒解備忘錄，就美國經濟援助條款達成共識，但華盛頓沒有提供細節。

美國周五的聲明說，最新的諒解備忘錄確認了“我們密切和持續的夥伴關係，並反映了我們就未來美國向密克羅尼西亞聯邦要求的援助水平和類型達成的共識。”聲明說：“諒解備忘錄的簽署是正在進行的自由聯合協定談判的一部分，它證實了兩國對建立強大而持久的夥伴關係的共同願景，這種夥伴關係將繼續使兩國和整個太平洋地區受益。”

根據 1980 年代首次達成的《自由聯合協定》(COFA)，美國在向三個島國提供經濟援助的同時，仍負責保衛這三個島國。

據路透社說，馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦的 COFA 規定將於 2023 年到期，帕勞將於 2024 年到期。儘管這些島國仍與華盛頓保持着密切聯繫，但批評人士警告說，未能最終確定經濟援助可能會促使他們向中國尋求資金或增加貿易和旅遊業。