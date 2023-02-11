伊朗紀念革命周年 支持抗議的黑客駭了總統電視講話

伊朗

伊朗伊斯蘭共和國周六舉行官方集會紀念伊朗革命 44 周年，但反政府黑客短暫打斷了總統易卜拉欣·萊西的電視講話。總統的電視直播講話在互聯網上被中斷了大約一分鐘，屏幕上出現了一群反伊朗政府黑客的標誌，他們的名字是“Edalat Ali（阿里正義）”。還出現有一個聲音高喊“伊斯蘭共和國去死”。

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據路透社今天報道稱，伊朗紀念革命周年，黑客中斷國家電視台報道。伊朗官方紀念伊朗革命 44 周年，萊西的強硬派政府面臨著要求他們下台的年輕抗議者提出的最大膽的挑戰，但萊西仍然呼籲“受騙的青年”悔改，這樣他們才能得到伊朗最高領導人的赦免。

22 歲的阿米尼 Mahsa Amini 於 9 月在該國道德警察的拘禁中死亡後，全國範圍內的抗議活動席捲仍然在伊朗。

伊朗安全部隊對抗議活動進行致命鎮壓，這是伊斯蘭共和國自 1979 年革命推翻 2500 年君主制以來面臨的最強大挑戰之一。

作為紀念革命周年大赦的一部分，伊朗當局於周五釋放了絕食抗議的被監禁的持不同政見者法哈德·梅薩米和伊朗-法國學者法里巴·阿德爾哈。

稍早最高領袖阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 發布了一項大赦令，其中包括一些在最近的反政府抗議活動中被捕的囚犯。

據人權組織 HRANA 報告，截至周五，已有 528 名抗議者被殺，其中包括 71 名未成年人。報告說，還有 70 名政府安全人員被打死。據信，多達 19,763 名抗議者被捕。

數周以來，伊朗領導人和官方媒體一直呼籲在星期六的集會上進行投票，以表明反對抗議活動以及支持政府。在周五晚上的伊朗革命周年紀念日晚上，官方媒體展示了煙花作為政府贊助慶祝活動的一部分，人們高呼“Allahu Akbar！（上帝是最偉大的！）”。然而，集會中也可以聽到許多人大喊“獨裁者去死！” 以及社交媒體上發布的視頻中的“伊斯蘭共和國之死”。

周六，政府電視台播出了全國各州官方集會的現場錄像。在德黑蘭，作為官方慶祝活動的一部分，展示了國產反彈道導彈、無人機、反潛巡洋艦和其他軍事裝備。總統萊西的演講經常被“美國去死”的口號打斷——這是州集會上的標誌性口號。人群還高呼“以色列去死”。

路透社說，自 2019 年以來一直入獄的 Adelkhah 是在伊朗被拘留的七名法國國民之一，這是近幾個月巴黎和德黑蘭之間關係惡化的一個因素。她於 2020 年因國家安全罪名被判處五年徒刑。他們後來將她軟禁在家，但在一月份她又回到了監獄。Adelkhah 否認了這些指控。

而梅薩米獲釋一周前，支持者警告說，他因絕食抗議而面臨死亡風險。他於 2018 年因抗議強制戴頭巾而被捕。

法國外交部周五應對Adelkhah 獲釋，呼籲恢復她的自由，“包括如果她願意，應當允許她返回法國。”