日本防衛大臣與菲律賓防長在日本舉行會談

日本/菲律賓

日本防衛大臣濱田靖一2月10日在日本防衛省與正在日本訪問的菲律賓代理國防部長小卡利托·加爾維斯舉行了會談，他們表示歡迎兩國政府2月9日簽署協議，簡化菲律賓武裝部隊和自衛隊在菲律賓開展人道主義和救災支援訓練之際的程序，同意進一步推進防務合作。

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濱田靖一表示：歡迎簽署《防衛省與菲律賓國防部關於自衛隊在菲人道主義援助和救災行動的決定》。加爾維斯表示期待在協議的基礎上進一步促進自衛隊與菲律賓武裝部隊之間的合作。

以中國的海洋活動為背景，濱田靖一指出：“兩國都面臨著通過武力單方面改變現狀的企圖”， 他說：“我希望進一步發展日本與美國及菲律賓之間的合作，以促進該地區的和平與穩定。” 加爾維斯說：“日本是我們最重要的戰略夥伴國，希望繼續加強我們兩國之間的關係。”

雙方就俄羅斯侵略烏克蘭、東海、南海、朝鮮等地區事務交換了意見。 濱田表示，俄羅斯此次對烏克蘭的侵略是動搖包括亞洲在內的國際秩序基礎的行徑，絕對不能接受。

濱田還指出：“為實現自由開放的印太地區，願進一步加強與菲律賓的防衛合作與交流。”

此外，根據2020年決定的向菲律賓政府出口預警控制雷達的協議，雙方同意進一步推進國防裝備和技術合作。

2014年4月，日本制定了《國防裝備轉讓三原則》，在此情況下，菲律賓國防部於2020年與日本三菱電機公司簽訂合同，向菲律賓供應該公司製造的四台預警控制雷達，並在菲律賓空軍相關人士到場的情況下，對其中一台雷達進行了出口前檢查。

此外，濱田大臣還對日本新的國家安全保障戰略的制定等進行了說明，表明了在新戰略下迅速實現包括反擊能力在內的防衛能力大幅強化的堅定決心。 加爾維斯讚賞濱田大臣的說明和日本通過制定這些文件時所表現出的透明度，並歡迎日本致力於維護和發展基於法治的自由和開放的國際秩序。

加爾維斯與菲律賓總統小費迪南德·馬科斯等2月8日至12日對日本進行訪問，希望通過這次訪問為兩國之間更緊密的安全防衛方面的合作等鋪平道路。馬科斯在日期間與首相岸田文雄舉行了會談，日本天皇與皇後會見了馬科斯總統夫婦。