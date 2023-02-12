馬科斯稱難以想象菲律賓可以避免捲入台海衝突

菲律賓/台灣

菲律賓總統小馬科斯今天明確說，一旦台海爆發衝突，菲律賓不可能不被捲入。

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據日經新聞今天報道稱，小馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)說他“難以想象”菲律賓可以避免捲入台灣衝突。他並說，菲律賓與美國和日本加強防務關係的舉措並非針對中國。

菲律賓總統小費迪南德·馬科斯表示，由於靠近台灣，菲律賓可能會被捲入台灣海峽可能發生的衝突。

小馬科斯在結束對日本為期五天的正式訪問時說：“我們將被捲入衝突，因為無論是誰……無論哪一方在起作用。”

近年來，台灣地區的緊張局勢不斷升級，中國定期在台灣附近放飛軍用噴氣式飛機，不排除武力奪取台灣的可能性。一名美國空軍將軍最近發布了一份備忘錄，指示軍官們為 2025 年可能與中國在台灣問題上發生的軍事衝突做好準備。

馬科斯說，他的家鄉位於菲律賓北部的北伊羅戈斯省，距離台灣南部城市高雄只有 40 分鐘的航程。“我們覺得我們處在前線，” 他說，如果發生台灣衝突，台灣 15 萬菲律賓人的福祉將是他的首要任務。當談到軍事反應時，菲律賓總統說，“嗯，這實際上取決於衝突是如何引爆的。”

馬科斯說，菲律賓的外交政策致力於和平，並以國家利益為指導。“所以我們必須看看什麼對菲律賓有利。” 他援引“亞洲的中心地位”說，稱該地區的未來“由該地區的人決定，而不是由其他外部力量決定。”

他說分歧應該通過外交而非軍事方式解決。

菲律賓總統說，“我真誠地相信沒有人願意開戰……但我們繼續建議和勸告有關各方表現出克制。”

該地區日益緊張的局勢促使菲律賓加強與美國以及位於台灣北部的日本的防務關係。美國是馬尼拉的唯一條約盟友。

菲律賓總統說，保衛菲律賓在有爭議的南中國海的領海是菲律賓加強與美國和日本的安全安排的核心。北京遭指在南海填海造島並將人工島軍事化以維護中國廣泛的海洋主張。

馬科斯和日本首相岸田文雄周四同意尋找加強兩國防務關係的方法。他們暗示可能達成訪問部隊協議，這將使日本軍隊更容易部署在菲律賓進行救災和軍事演習。

馬尼拉與華盛頓有現有的部隊部署協議，而日本則以觀察員身份參加他們的年度軍事演習。

據小馬科斯說，“訪問部隊協議”當然正在研究中，並且已經有針對某些領域的提案。馬科斯說，“該地區的溫度已經慢慢升高。作為回應，我們也必須更加明智地確保我們能正確捍衛我們的主權領土。”

本月初，馬科斯准許美國軍隊進入另外四個菲律賓基地——這是對他的前任杜特爾特的政策轉變，杜特爾特與美國保持距離，並與中國建立了更密切的關係。新的潛在敏感地點位於菲律賓北部，靠近台灣和南中國海。擴大基地准入協議是根據 1951 年共同防禦條約加強菲律賓和美國聯盟並使之現代化的努力的一部分。華盛頓向馬尼拉保證，該條約涵蓋南中國海，任何對菲律賓船隻或飛機的武裝襲擊都會引發華盛頓的回應。

馬科斯說，菲律賓希望菲律賓漁民能夠在他們的傳統漁場捕魚。他說，“這些不是邁大步。我們不想挑釁，但......我們認為這將有助於確保南中國海的安全通道。此外，我們正在盡我們所能保護我們的海上領土。”

據該報道，中國是菲律賓最大的貿易夥伴。馬科斯上個月訪問了北京並會見了中國國家主席習近平，此行產生了價值 228 億美元的投資承諾。當被問及他是否擔心馬尼拉與美國和日本的新安全協議可能會破壞中國的投資時，馬科斯說：“這些行動都不是針對中國的。”

“現在，我們正在與日本、韓國、澳大利亞等其他國家進行的協調和聯合演習，實際上是我們所有人對我們認為該地區緊張局勢加劇的回應，“ 他說。馬科斯說，“首要利益是繼續安全通過南海，”

南海通道相關每年通過價值約 3 萬億美元的貿易。馬科斯稱，“世界上許多經濟體都依賴它。日本，甚至包括中國。這對該地區的所有人來說都非常非常重要。”