日本政府擬在2023財年簽署購買美製“戰斧”導彈合約

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自東京方面消息，日本政府初步決定2023年度起5年內購買美製“戰斧”巡航導彈，預定在2023財年預算案中編列2113億日圓（約合15.9億美元）的費用，並在今年度（4月開始）簽署概括合約。考慮到中國及朝鮮在快速增強軍備，日本政府認為分年度採購會導致應對滯後，因此將加緊配備。

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據共同社13日援引知情人士的話報導，日本政府2023年度預算案中已列入2113億日元的“戰斧”巡航導彈採購費。據相關人士稱，日方計畫採購可以從日本海上自衛隊宙斯盾艦上發射、美國海軍也正在引進的最新型“戰斧”巡航導彈。預計2026財年開始進行部署，但也在考慮與美方商討能否提前。

另據《產經新聞》報導，日本防衛大臣濱田靖一併未說明要採購“戰斧”導彈的數量，稱“如果公開，就會揭示我國的具體防禦能力”。不過，從編列的預算金額扣除專用的存放設備費用，估計購買的數量可能約達500枚“戰斧”導彈。

日本自衛隊計畫將“戰斧”巡航導彈搭載於神盾艦，當成艦載發射導彈。日本政府除了2023年度預算案將編列購買戰斧巡航導彈經費2113億日元之外，也將另外編列1104億日元作為神盾艦的改裝和教育培訓費用。改裝經費將分數年內編列。據悉，由於採購費採用跨多個年度還貸的“後年度負擔”機制，因此預計2024年度以後的預算中也會列入。

“戰斧”巡航導彈多用於精準打擊，美軍在1991年海灣戰爭和2003年伊拉克戰爭等中曾經使用。日本政府去年12月內閣會議敲定的新版《國家安全保障戰略》等三份安保文件中寫明引進。今年1月，日本首相岸田文雄在與美國總統拜登的會談中直接告知該導彈的引進計畫，獲得了拜登的支持。

此外，岸田文雄在周一向媒體發表的視頻講話中提及，就為增加防衛費增稅等問題，“知道國民之間存在各種各樣的討論”，並表示在努力取得理解的同時“還將直接從正面採取舉措，逐一找出答案”。