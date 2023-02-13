菲律賓海警隊指責中國海警船用 "激光 "瞄準致船員暫時失明

中國/菲律賓/南海主權爭議

菲律賓海岸警衛隊指責其中國海警2月6號在有爭議的南中國海向其一艘船隻發射了 "軍用激光"

菲律賓海岸警衛隊周一（2月13號）指責其中國海警在有爭議的南中國海向其一艘船隻發射了 "軍用激光"，使幾名船員“暫時失明”。

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馬尼拉在一份聲明中說，該事件發生在2月6日，距離菲律賓士兵駐紮的南沙群島第二托馬斯環礁（中國稱仁愛礁）約20公里。消息人士說，一艘中國海岸警衛隊的船隻向菲律賓船隻發射了兩道綠色的 "軍用 "激光，"一度讓甲板上的一些船員暫時失明"。這艘中國船隻還進行了 "危險的操縱"，駛近了菲律賓船隻大約140米的距離。

中國外交部周一表示，菲律賓船隻“未經中方許可擅自進入仁愛礁海域”。菲律賓稱該地區為西菲律賓海，並於 1999 年故意將一艘海軍運輸船 BRP Sierra Madre 停靠在仁愛礁，該船仍由菲律賓海軍陸戰隊駐守， 以執行馬尼拉對該地區的主權要求。

據馬尼拉聲明，這艘菲律賓巡邏艇正在為守護海軍艦艇的士兵執行 "輪換和補給任務"。 菲律賓海岸警衛隊說：“蓄意阻止菲律賓政府船隻向 BRP Sierra Madre 號上的軍事人員運送食品和物資，這是對菲律賓在西菲律賓海這一地區的主權權利的公然無視和明顯侵犯。

中國外交部發言人汪文斌周一稱，“中國海警船根據中國國內法和國際法維護了中國主權和海洋秩序，”，但沒有具體說明中方採取了什麼行動。

據法新社，這是北京和馬尼拉之間最新的海上事件，雙方在海洋問題上存在分歧，而南海是一個具有豐富能源和漁業資源的戰略區域。北京對其幾乎全部提出主權聲索，但菲律賓以及越南、馬來西亞和文萊也有對部分海域的主權訴求。中國一直無視國際法院關於其主張沒有法律依據的裁決。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）1月3日至5日對中國進行國事訪問。兩國簽署的聲明中包括“中菲同意在兩國外交部之間就南海問題建立直接溝通渠道，以和平處理爭端。”

2月初，美國國防部長對菲律賓訪問，華盛頓和馬尼拉同意恢復在南中國海的聯合巡邏，並公布了一項允許美國軍隊進入菲律賓的另外四個基地的協議，因為這兩個盟友尋求對抗北京在該地區的軍事集結。