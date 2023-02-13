印度宣布克什米爾發現大鋰礦

RFI原材 / 能源轉型

亞洲的克什米爾地區發現大型鋰礦。印度的一名政府高官高興地表示，這就能與中國一爭高下了。

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據本台法廣（RFI）法文網報導，亞洲的克什米爾地區位於青藏高原西端和南亞最北端交接帶。來自印度的消息說，克什米爾發現了一個大鋰礦，這對新德里而言真是個好消息。南亞大國目前還沒有這種資源，其工業之需完全依賴從其它國家進口。然而這種稀有金屬是實現能源轉型和電池工業發展必不可缺的原材料。

- 印度首次發現鋰礦-

本台法廣（RFI）駐印度通訊員Côme Bastin2023年02月12日星期天發自班加羅爾（Bangalore）的消息說，這一新發現為印度總理莫迪（Narendra Modi）自給自足的夢想賦予了生命力。儘管，新德里有本土生產的意願，但它目前所需使用的鋰，100%來自國外。主要是澳大利亞、阿根廷和中國。

RFI Image Archive / Matières Premières : la découverte d’un important gisement de lithium dans le Cachemire qui devrait donner corps au rêve d’une Inde autosuffisante du Premier ministre Narendra Modi. Ici, une photo du Premier ministre Narendra Modi. (illustration) AP - Sergei Bobylev / RFI Image Archive

這一新發現是印度地質研究所於日前對外宣布的，並預估鋰儲量可達600萬噸，而且還是高品位的。就此，印度政府的一名部長高興地表示，這樣就能和中國一爭高下了。

RFI Image Archive / Matières Premières : l’exploitation de lithium est souvent réalisée en éventrant les sols et avec des produits toxiques. (illustration) AP - Petr David Josek / RFI Image Archive

在2017年至2020年間，印度進口的鋰離子電池數量超過10億個。印度政府保證，想要儘快開發這個鋰礦，未來將可以滿足印度電動汽車市場30%之需，並會有助於地方上的就業。

- 開發鋰礦不利生態 -

本台RFI法文網的這篇報導最後指出，在一片歡喜的氛圍中，有部分專家發出警告說，開發這種稀貴金屬，需要使用有毒物品，這會破壞土壤。這個鋰礦位於喜馬拉雅地區。由於建造大壩等基礎設施，那裡的生態已經很脆弱了。

RFI原材 - 印度傳來好消息，克什米爾發現大鋰礦。

Desk_Nicolas_13-02-2023_nuit INDE _Papier Matières Première Cachemire - gisement de lithium 尼古拉

另有報導指，亞洲的克什米爾地區在地緣政治上也存在較大爭議，目前由印度、巴基斯坦和中國分別控制着一部分。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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