中國激光照射菲律賓船致傷 總統小馬科斯親召見中國大使抗議

菲律賓/中國/小馬科斯/激光照射

菲律賓總統府透露，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（14）日召見了中國駐菲大使黃溪連，針對近期中國海警船的敵意行為表達了嚴正抗議。菲律賓總統召見外國駐地大使罕見。中國稍早回應菲律賓指控稱，中國海警回應專業而無錯。

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據自由時報今天引述菲律賓媒體消息報道稱，不滿中國海警對菲漁民用雷射光，菲律賓總統召中國大使質問。

菲律賓媒體《拉普勒》（Rappler）消息引述菲律賓總統府聲明稱：“菲律賓總統在今天下午召見中國大使黃溪連，對中國向菲律賓海岸防衛隊與菲律賓漁民採取行動越來越頻繁和強烈的狀況表達嚴重關切，最近的一次更是對我們的菲律賓海岸防衛隊船隻使用了軍用等級的雷射光”。

據《拉普勒》指出，這是黃溪連第三度被菲律賓政府召見，而前兩次僅是被召見到菲律賓外交部。另外這也是菲律賓總統近來首次召見中國大使，前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在任內從未召見過中國大使。

據《拉普勒》（Rappler）報稱，在外交領域，國家元首召集一國大使是對外國政府最高級別的抗議之一。