拜登據稱不久將到訪太平洋地區，並舉行領導人峰會

太平洋島國/美國/印太

五個太平洋島國的領導人2月14日宣布，美國總統拜登（Joe Biden)不久將訪問該地區，並舉行領導人峰會。基里巴斯、帕勞、瑙魯、馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦的領導人周一舉行會議，並在周二發表聯合聲明說，他們討論了“美國總統小約瑟夫·拜登在近期某個時候訪問太平洋地區的價值”。

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據路透社報導，上述五個太平洋島國領導人表示：“各國總統歡迎拜登總統計畫對太平洋地區領導人峰會進行訪問，並表示全力支持和配合，以確保此次訪問取得成功”。美國駐斐濟和悉尼的外交使團沒有立即回應評論請求。太平洋島國論壇是由18個國家組成的區域集團，其領導人將於2月24日在斐濟舉行會議，任何關於拜登訪問的邀請都可能由該論壇同意並發出。

自去年年初中國與所羅門群島簽署新的雙邊安全框架協議後，美國加強了對具有戰略意義的太平洋地區的外交和援助，北京試圖與10個該地區島國締結更廣泛的安全和貿易協定，但沒有成功。同年9月28日至29日，首屆美國-太平洋島國峰會在華盛頓舉行。

據澳大利亞廣播公司報導，上述五個太平洋島國還批准了一項區域協議，該協議應為基里巴斯在去年戲劇性地退出後，正式重新加入太平洋島國論壇鋪平道路。在周二發表的一份聯合聲明中，帕勞、瑙魯、密克羅尼西亞聯邦、基里巴斯和馬紹爾群島的領導人說，他們“一致對《蘇瓦協議》中的關鍵改革表示滿意”。

《蘇瓦協議》是在一場破壞性的領導權分裂之後達成的，當時所有五個密克羅尼西亞國家都暫時離開了論壇，基里巴斯只是在今年早些時候斐濟新總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）訪問之後才最終同意重新加入該論壇。《蘇瓦協議》賦予密克羅尼西亞挑選下一任太平洋島國論壇秘書長的權利，而密克羅尼西亞領導人已經同意他們的候選人將來自瑙魯。同時，基里巴斯將被賦予主辦根據該協議建立的新的次區域太平洋島國論壇辦公室的權利。

在一項意外的聲明中，上述五國領導人還表示，他們“歡迎拜登總統訪問太平洋地區的領導人峰會，並表示全力支持和合作，以確保這次訪問的成功”。白宮沒有宣布任何即將對該地區進行的訪問，儘管自從拜登去年在華盛頓與太平洋地區領導人舉行了一次具有里程碑意義的峰會後，人們一直在猜測他將前往該地區訪問。

該聯合聲明似乎表明拜登將出席今年晚些時候在庫克群島舉行的太平洋島國論壇領導人峰會，儘管美國政府沒有立即作出回應。密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）發表的另一份聲明則略顯謹慎，只說領導人們討論了“美國總統小約瑟夫·拜登在不久的將來訪問太平洋地區的價值”。

帕努埃洛指出：“確保美國繼續儘可能徹底地與我們的藍色太平洋大陸重新接觸，這對太平洋地區將具有重要意義”。拜登預計將於今年中旬前往澳大利亞悉尼，出席由澳方主辦的美日印澳四方安全對話（Quad）峰會。