菲律賓外交抗議中國海警船激光照射菲船隻
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菲律賓周二（2月14日）就中國海警船使用激光照射菲律賓海警船的“粗暴”行為正式提出外交抗議，美國周一也發表聲明譴責中方這一做法是 "挑釁 "和 "危險"的。這是在中菲雙方一系列對抗中最新的一起，加劇了這一爭議海域的緊張局勢。
菲律賓海岸警衛隊在周一的一份聲明中說，中國海警船隻在中國海上民兵的船隻陪同下，2月6日在第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁）約20公里處向菲律賓船隻發射了兩道綠色 "軍用激光”，導致菲方船員暫時失明。據菲律賓外交部說，已向中國駐馬尼拉大使館提出了正式抗議，譴責 "中國海岸警衛隊最近在這些水域對菲律賓船隻的侵略活動"。
外交部稱，中國船隻還發射了 "非法的無線電信號"，並進行了 "危險的演習"，"對菲律賓的國家主權和安全構成了威脅"。
馬尼拉表示，這艘菲律賓巡邏艇正在為守護馬德雷山號（ Sierra Madre）海軍艦艇的士兵執行 "輪換和補給任務"。 遺留自二戰時期的馬德雷山號於1999年擱淺，後來一直充當用以維繫菲律賓對該淺灘控制權的一個前哨。菲律賓海岸警衛隊說：中國船隻故意阻止菲律賓船隻向士兵運送食品和物資，.這是對馬尼拉 "在菲律賓西海"擁有主權的公然蔑視和明顯侵犯。
菲律賓外交發言人特雷西塔·達薩（Teresita Daza）說："中國的這些侵略性舉動令人不安和失望，因為它們是在總統小小費迪南德·馬科斯今年1月訪華之後發生的”。去年12月，馬尼拉曾宣布中菲外交外交即將建立直接溝通，以避免在南海出現 "任何誤判和信息誤傳"。
美國批評中國船隻使用軍用激光的行為是 "挑釁 "和 "危險的"，並重申美國與其盟友菲律賓站在一起，美國外交發言人普萊斯周一在一份聲明中說，中方的這一危險行為"直接威脅到了地區和平與穩定，損害了各方依據國際法在南中國海享有的航行自由權利"。
法新社報道指，這是北京和馬尼拉在存在爭議的南海最新的衝突事件。 美國的這一聲明發表之際，正值美、中間因氣球事件相互指責而關係再度緊張，而今年2月，美國與菲律賓簽署新的共同防禦條約，同意恢復在南中國海的聯合巡邏，並增加四個美軍在菲律賓基地，擴大美軍在菲存在以抗衡北京在該地區的軍事實力。