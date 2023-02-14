菲律賓外交抗議中國海警船激光照射菲船隻

南海爭端，菲律賓，中國

一艘中國海岸警衛隊船隻在有爭議的南中國海被指向用軍用激光器照射一艘菲律賓海警船，導致菲船員暫時失明，（菲律賓海岸警衛隊提供照片）

菲律賓周二（2月14日）就中國海警船使用激光照射菲律賓海警船的“粗暴”行為正式提出外交抗議，美國周一也發表聲明譴責中方這一做法是 "挑釁 "和 "危險"的。這是在中菲雙方一系列對抗中最新的一起，加劇了這一爭議海域的緊張局勢。

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菲律賓海岸警衛隊在周一的一份聲明中說，中國海警船隻在中國海上民兵的船隻陪同下，2月6日在第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁）約20公里處向菲律賓船隻發射了兩道綠色 "軍用激光”，導致菲方船員暫時失明。據菲律賓外交部說，已向中國駐馬尼拉大使館提出了正式抗議，譴責 "中國海岸警衛隊最近在這些水域對菲律賓船隻的侵略活動"。

外交部稱，中國船隻還發射了 "非法的無線電信號"，並進行了 "危險的演習"，"對菲律賓的國家主權和安全構成了威脅"。

馬尼拉表示，這艘菲律賓巡邏艇正在為守護馬德雷山號（ Sierra Madre）海軍艦艇的士兵執行 "輪換和補給任務"。 遺留自二戰時期的馬德雷山號於1999年擱淺，後來一直充當用以維繫菲律賓對該淺灘控制權的一個前哨。菲律賓海岸警衛隊說：中國船隻故意阻止菲律賓船隻向士兵運送食品和物資，.這是對馬尼拉 "在菲律賓西海"擁有主權的公然蔑視和明顯侵犯。

菲律賓外交發言人特雷西塔·達薩（Teresita Daza）說："中國的這些侵略性舉動令人不安和失望，因為它們是在總統小小費迪南德·馬科斯今年1月訪華之後發生的”。去年12月，馬尼拉曾宣布中菲外交外交即將建立直接溝通，以避免在南海出現 "任何誤判和信息誤傳"。

美國批評中國船隻使用軍用激光的行為是 "挑釁 "和 "危險的"，並重申美國與其盟友菲律賓站在一起，美國外交發言人普萊斯周一在一份聲明中說，中方的這一危險行為"直接威脅到了地區和平與穩定，損害了各方依據國際法在南中國海享有的航行自由權利"。

法新社報道指，這是北京和馬尼拉在存在爭議的南海最新的衝突事件。 美國的這一聲明發表之際，正值美、中間因氣球事件相互指責而關係再度緊張，而今年2月，美國與菲律賓簽署新的共同防禦條約，同意恢復在南中國海的聯合巡邏，並增加四個美軍在菲律賓基地，擴大美軍在菲存在以抗衡北京在該地區的軍事實力。