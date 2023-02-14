韓國破例允許稱逃避侵烏戰爭的俄國人申請難民身份

韓國/俄羅斯/烏克蘭

韓國一家法院今天授予兩名被困在首爾機場數月的俄羅斯國民正式申請難民身份的權利，因此允許他們進入韓國。

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據法新社說，這起案件涉及3名俄羅斯人。這些人的律師出於安全原因要求不透露俄羅斯人的姓名，稱他們因拒絕到烏克蘭作戰而逃離俄羅斯，自10月以來一直被困在韓國仁川國際機場。

他們登陸韓國宣稱希望獲得庇護，但他們的申請被該韓國當局拒絕。按照韓國法律，外國人逃避軍隊徵兵動員並不是獲得難民身份的有效理由，在韓國本身，每個身體健康的男子都必須完成18個月的義務兵役。

韓國的拒絕，促使俄國人將此案告上法庭，他們已經在機場的過境區滯留了幾個月。

代表被接受申請難民權利的兩名俄羅斯人以及申請被駁回的第三位俄國人的律師說：“我們歡迎法院的決定。” 據律師解釋，"他們來到這裡是為了避免上前線殺害無辜的人，以及逃避在他們的國家發起的戰爭中被殺害。他們花了四個月時間才獲得申請難民身份的權利。"

律師對第三個俄羅斯人沒有獲得這一權利感到遺憾。被拒絕的第三人有權對法院判決提出上訴。

這兩名俄羅斯人現在可以離開機場，在韓國定居。但獲得難民身份的過程可能需要幾年時間。

法新社說，儘管韓國是國際難民公約的簽署國，但每年只允許少數尋求庇護者進入韓國。