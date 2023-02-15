日防衛省近年3度發現不明氣球入領空 “強烈推測”來自中國

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日本防衛省2月14日發表聲明稱，其“強烈推測”中國無人偵察氣球自2019年以來至少三次進入日本領空。日本防衛大臣濱田靖一當天在記者會上當被問到自衛隊的裝備能否像美軍那樣擊落氣球時，他回答稱，當其他國家的氣球飛入日本時，“可以使用武器，包括髮射空對空導彈”。

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日本防衛省周二發表聲明稱，“經過對過去在我國領空確認的某些氣球狀飛行物的進一步分析，包括2019年11月、2020年6月和2021年9月的飛行物，我們得出的結論是，有關氣球被強烈推測為中國飛行的無人偵察氣球。”

日本防衛省稱：“對此，我們已通過外交渠道要求中國政府確認此事的事實，並強烈敦促他們防止今後發生這種情況，並表示外國無人偵察氣球等侵犯領空的行為是絕對不可接受的”。

該部門稱：“即使氣球未經許可進入日本領空，也是侵犯領空的行為，防衛省將繼續收集更多信息，並對氣球進行更警惕的監測，包括外國政府的無人偵察氣球。”

據共同社引述防衛省的信息報導，這三個飛行物於2019年11月在日本西南部的鹿兒島縣被發現，2020年6月和2021年9月份別在東北部的宮城縣和青森縣被發現。

據《日經新聞》報導，濱田靖一當天在記者會上當被問到自衛隊的裝備能否像美軍那樣擊落氣球時，他回答稱，當其他國家的氣球飛入日本時，“可以使用武器，包括髮射空對空導彈”。

濱田靖一解釋說，自衛隊軍機可以根據《自衛隊法》第84條規定的作為驅離領空的“必要措施”，可以使用武器。根據國際法，氣球也被認為是飛機。此前，日本內閣官房長官松野博一10日表示：“我們將根據具體情況使用合適的裝備。在這種情況下，美軍的回應是使用戰機發射的空空導彈。”

中國外交部發言人汪文斌在周二的記者會上表示，注意到日媒報道疑似中國氣球進入日本領空的案例，“我們要強調的是，希望日方秉持客觀公正立場，不追隨美方進行炒作”。