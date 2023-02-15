金正恩攜女兒“亮相”郵票 為接班人預做準備？

朝鮮/政局

朝鮮領導人金正恩的女兒金主愛（音譯）首度“亮相”郵票。據韓聯社14日報道稱，鮮郵票社當天表示，將於17日發行紀念新型洲際彈道導彈——“火星-17”型發射成功的郵票，並公開其圖稿。其中5種印有金正恩和其女兒金主愛（音）合影的圖片。此舉令外界猜想平壤當局是否為培養接班人預做準備。

廣告 繼續瀏覽後續

韓聯社的報道指出，朝鮮將於17日發行的8種新郵票圖稿，圖稿主要為去年11月18日金正恩現場指導“火星-17”型新型洲際導彈時拍攝的照片。金主愛亮相其中的5種郵票，均為與金正恩以導彈為背景，或手牽手並排走，或挽着手臂擺拍，或與人民軍士兵合影。其餘3種中有2種是導彈照片，還有1種是金正恩照片。

以金正恩父女倆為中心的郵票下方還印有裝在移動式發射車輛（TEL）上的導彈，並充斥着“向全世界展示不敗的核強國威容”“向全世界展示朝鮮的戰略力量、絕對力量”“無上光榮屬於金正恩同志”等宣傳語。

韓聯社說，這是金主愛首次“亮相”郵票，雖然此次主要記錄金主愛陪同金正恩現場視察的畫面，但近日連連發現朝鮮內部將金主愛偶像化的動向。如金主愛坐騎亮相朝鮮人民軍建軍閱兵儀式，消息人士稱朝鮮要求所有與金主愛重名的居民改名等。

據該報道觀察，在閱兵式上，金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正則孑然一身站在軍人身後，遠遠迎接金正恩攜妻女入場。有分析認為，這顯示出她與“白頭血統”的嫡系有“距離”。

值得注意的還有，韓國統一部長官權寧世15日就朝鮮聚焦力捧國務委員會委員長金正恩之女金主愛一事表示，他認為，此舉意在提前為金家第三、四代接班做準備，鞏固以金氏家族“白頭血統”為核心的統治體制，但目前尚無任何定論。

據韓聯社表示，權寧世是在周三出席國會外交統一委員會全會時，做出上述發言。不過，權寧世對金主愛被欽點為接班人的說法持謹慎態度。他表示，考慮到金正恩春秋正盛、朝鮮體制的父權家長制性質，朝鮮能否指定女接班人，值得商榷。雖然統一部不排除一切可能性，但鑒於受閱軍人高喊“誓死保衛白頭血統”的口號，朝鮮一系列舉措與其說是針對特定人，還不如說是意在強調向金家效忠。

報道又指，對於金正恩的其他子女，權寧世表示，除了金主愛外，金正恩其他子女信息無從證實。就金家老大是兒子的媒體報道，權寧世說，有關說法也有待進一步確認，金正恩是否有兒子無法明確證實。依他認為，有必要繼續密切關注朝鮮接班布局有關動向。