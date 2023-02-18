與王毅會談 日外相林芳正強調台海和平穩定重要性

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日本外務大臣林芳正2月18日在德國慕尼黑安全會議場邊與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行了會談。

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據日本外務省介紹，雙方的會談時長約為50分鐘。林芳正在會上對王毅就任新的職務表示祝賀，王毅對此表達謝意。林芳正表示，在俄羅斯侵略烏克蘭將近一年的情況下，日中外交當局的負責人在歐洲會面具有很大的意義。他還提出，為了構建“具有建設性和穩定的關係”、為了實現國際社會的和平與穩定，希望在廣泛領域與中方進行有益的意見交換。王毅也表示同樣的想法。

據日方介紹，林芳正表示，日中關係正面臨著許多課題和懸案。對於包括尖閣諸島（中國稱釣魚島）局勢在內的東海、包括與俄羅斯的協作在內中國在日本周邊頻繁進行軍事活動等情況，林芳正再次表示嚴重關切。同時，林芳正再次明確傳達有關以前在日本領空發現有特定氣球形狀飛行物的日方立場，還指出台灣海峽和平與穩定的重要性。

日方稱，林芳正談及在去年11月的日中首腦會談上達成一致的經濟領域合作的可能性，並指出為此完善必要環境、再度活躍包括青少年交流在內國民交流的重要性。他還再次要求中國在已確立的國際規則下為國際社會作出積極貢獻，並強烈要求，尤其在烏克蘭局勢，中國作為負責任的大國採取行動。

此外，林芳正對朝鮮18日當天發射ICBM級彈道導彈予以強烈譴責。日方稱，“雙方確認，關於包括北朝鮮綁架日本人問題在內的北朝鮮問題，將繼續保持密切協作”。

據日本防衛省稍早發布的消息，當地時間周六下午5點21分前後，朝鮮從平壤近郊發射了一枚洲際彈道導彈（ICBM）級導彈。據推測該導彈飛行約66分鐘後，已落入北海道渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟區內。

對於日中兩國達成一致下周舉行“日中安全對話”、“日中外交當局定期磋商”以及“日中經濟夥伴關係磋商”，雙方表示歡迎，並確認包括首腦、外長級別在內的所有層面繼續保持密切溝通。