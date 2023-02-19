劍指中國 日美啟動大規模離島軍演 反制朝鮮 日美戰機擬將聯訓

日美軍演

日美啟動近一個月的大規模軍事訓練，其中一向在美國本土演練的“鐵拳”項目，今年首度移師日本舉行。據共同社19日報道，此次軍演的目的是在與中國相望的南西諸島，展示水陸兩棲作戰的聯合應對能力。與此同時，據日媒稱，日美正協調最快在今天實施日本自衛隊戰機與美軍轟炸機的聯合訓練，作為對朝鮮試射導彈的回應。

廣告 繼續瀏覽後續

報道稱，日本陸上自衛隊和美國海軍陸戰隊18日在鹿兒島的離島和沖繩的美軍設施等處正式啟動了大規模奪回離島訓練。而訓練日程據悉定為2月16日至3月12日，自衛隊約800人、美軍約900人參加。

兩國專門部隊之間將相互配合，訓練如何登陸有敵人的離島並確認戰鬥步驟。共同社說，目的是在與中國相望的南西諸島，展示水陸兩棲作戰的聯合應對能力。

18日在大分縣的日出生台演習場，投入美軍運輸機“魚鷹”，向媒體相關人士公開了在模擬離島的演習場訓練登陸的情形。參加的部隊有陸自離島防衛專門部隊“水陸機動團”和傘兵部隊第一空挺團、美國海軍陸戰隊駐紮在沖繩的快速反應部隊“第31海軍陸戰隊遠征部隊”（31MEU）。

日方為了提高離島防衛能力，把在美國本土實施的俗稱“鐵拳”的訓練，從此次起轉移到了日本。特點是在平時沒有自衛隊據點的鹿兒島縣德之島和喜界島、沖繩縣的多個美軍設施內實施。預計喜界島將由自衛隊單獨進行訓練。

另外，使用的駐沖繩美軍設施包括，與普天間機場搬遷目的地名護市邊野古沿岸相鄰的施瓦布軍營近海、漢森軍營（金武町等處）、金武藍色海灘訓練場（金武町），以及作為靶場的入砂島（渡名喜村）。

朝鮮射彈 日美戰機轟炸機計畫聯合訓練反制

與此同時，日本富士新聞網報導，作為對朝鮮試射洲際彈道導彈（ICBM）的回應，日美正協調最快今天實施日本自衛隊戰機與美軍轟炸機的聯合訓練。

平壤當局今天表示，前一天的“突發試射演習”中測試了一枚火星-15（Hwasong-15）洲際彈道導彈，證明朝鮮已準備好對敵對勢力進行“機動且強大的反擊”。

據富士新聞網表示，從多名相關人士得知日美政府正協調由航空自衛隊戰機與美軍轟炸機進行聯合訓練，會在確認氣象條件的同時，預料最快今天下午在日本附近空域實施。