日韓外長會談：爭取早日解決雙邊關切問題

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日韓兩國外長2月18日在德國慕尼黑安全會議期間舉行了場邊會談，就二戰時期被日強征朝鮮半島勞工受害者賠償問題的解決方案等議題進行討論。雙方還強烈譴責朝鮮當天稍早試射的洲際彈道導彈落入日本專屬經濟區，並同意加強韓日、韓美日安全合作。

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日韓外長周六的會談進行了約35分鐘。就二戰中被日強征勞工受害者索賠問題，被判處提供賠償的三菱重工和日本制鐵（原新日鐵住金）是否參與賠償基金集資和日方有誠意的道歉成為會談核心爭議焦點。韓日副外長本月13日在美國華盛頓舉行了2個半小時的會談，但對上述問題仍存在分歧。

據韓聯社報導，樸振在會談後接受記者採訪時表示，韓方已就相關爭議言無不盡，並敦促日方作出政治決斷拿出誠意。在會談前，樸振也曾指出，這是和林芳正的第五次會談，其間雙方坦誠交流了很多意見，韓方將敦促日方拿出誠意。

樸振提及，日本雖也需考慮內部政治環境，將作出何種政治決定不得而知，但韓方有義務告知日方為了直面歷史、走向未來，何為真正站在受害者角度思考的方向。韓方也一直如此與日方溝通。

據日本外務省介紹，鑒於兩國領導人在去年11月舉行的日韓首腦會談上重申爭取早日解決這一雙邊關切問題，日本外相林芳正和韓國外長樸振在會上就包括朝鮮半島前勞工問題在內的整體雙邊關係交換了意見。

日方指，兩位部長同意繼續保持兩國各級外交機構之間的密切溝通，爭取早日解決所關切的問題，以恢復良好的日韓關係。此外，雙方一致認為，日韓兩國在處理國際社會的各種問題上進行合作非常重要。

林芳正和樸振重申，“他們將繼續在日本和韓國之間，以及日本、韓國和美國之間密切合作，加強該地區的威懾力，包括三國之間的安全合作和在聯合國安理會的反應，以按照聯合國安理會決議實現朝鮮的完全無核化。”