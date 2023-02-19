韓美實施聯合空演，應對朝鮮發射洲際彈道導彈

韓國/美國/亞洲

據韓國聯合參謀本部（聯參）和駐韓美軍介紹，2月19日，韓美為應對朝鮮18日發射洲際彈道導彈（ICBM）於當天在韓半島上空實施了聯合空演，並投入美國戰略武器。

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聯合空演以韓國空軍F-35A和F-15K戰鬥機、美國空軍F-16戰鬥機為進入韓國防空識別區的美軍B-1B“槍騎兵”戰略轟炸機進行護航並實施聯合編隊飛行的方式進行。10餘架兩國戰鬥機參演，這些戰機從半島西部海域穿越南部地區飛往東部海域。

據韓聯社報導，聯參表示，此次演習通過及時迅速調遣美國延伸威懾戰鬥力，展現了韓美同盟依據壓倒性戰力的聯防能力和態勢。此次演習提升了聯合作戰執行能力，並確認了美國落實對韓半島提供防禦和延伸威懾的承諾。當天的演習旨在應對朝鮮前一天發射“火星-15”型洲際彈道導彈。

朝鮮在當地時間周六下午5時22分許在平壤順安一帶向半島東部海域發射1枚遠程彈道導彈。據朝中社報導，該導彈飛至最大高度5768.5千米，飛行距離989公里。朝鮮最高領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正當天還發表談話稱，朝方將密切關注敵方的一舉一動，並以強有力的壓倒性力量一一應對敵方的敵對行為。

同日，美國印太司令部發表聲明表示：“美國譴責這些行動，並呼籲朝鮮不要再有任何非法和破壞穩定的行為。雖然我們評估這一事件沒有對美國人員、或領土、或我們的盟友構成直接威脅，但我們將繼續監測這一局勢。美國對保衛韓國和日本的承諾仍然是鐵打般的。”

韓美日外長周六在德國慕尼黑安全會議場邊舉行三方會談，就朝方的這一最新挑釁行為加以譴責。韓國外交部長樸振藉此機會向媒體表示：“我國政府最強烈地譴責朝鮮今天的遠程彈道導彈發射。這是一個嚴重的挑釁行為，違反了聯合國安理會的多項決議，使韓半島、該地區和其他地區的緊張局勢升級。韓半島的和平只能通過強大的威懾力和堅定的意志來維持。”

樸振補充說：“我們三個人今天站在這裡，展示我們在面對朝鮮不斷升級的威脅時的團結和堅定的決心。韓美聯盟將是鐵打般的，延伸的威懾力將得到加強，韓美日安全合作將得到深化。朝鮮將面臨國際社會更嚴厲的制裁。平壤不會從其挑釁行為中得到任何好處。我們敦促平壤立即停止一切挑釁行為，重回無核化談判。”