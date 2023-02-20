日相承諾向烏克蘭提供55億美元的額外財政援助

日本援助烏克蘭

在俄羅斯入侵烏克蘭近一年之際，日本首相岸田文雄承諾向烏克蘭提供55億美元的額外財政援助。

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據法新社報道，岸田文雄2月20號（周一）在東京一個研討會上發表講話說："仍然有必要幫助那些生活被戰爭破壞的人們，並恢復被破壞的基礎設施。我們已經決定提供55億美元的額外財政支持。"

日本首相辦公室稱，東京已經向烏克蘭提供了6億美元的財政支持，以及數億美元的緊急人道主義援助。據日本共同社，德國基爾世界經濟研究所的數據也顯示，去年1月至11月，包括軍事、財政、人道領域在內的日本對烏支援金額相當於6億歐元，但是G7各國中最少的。岸田身邊人士就追加支援解釋稱：“這是與他國相比不至於慚愧的規模。”

但要使資金能夠得到支付，日本政府仍然需要尋求議會批准 "相關法律和規則的修訂" 。

岸田文雄還說："今年，日本作為七國集團的主席國和聯合國安理會的非常任理事國，將支持烏克蘭打擊俄羅斯的侵略，並協調世界各地的努力，捍衛基於法治的開放和自由的國際秩序。”岸田還宣布，本周五，在俄羅斯侵烏戰爭開始一年的紀念日，七國集團領導人將與烏克蘭總統澤連斯基舉行視頻會議。共同社指出，會議旨在確認繼續對烏支援、對俄制裁，並向國際社會展示G7的團結。目前對俄羅斯發動大規模攻擊的擔憂加劇，能否遏制進攻或成議題。

七國集團的下次首腦會議定於5月在廣島舉行。岸田表示，正在探討屆時讓各國首腦參觀核爆資料館。

自烏克蘭戰爭開始以來，日本也向基輔發送了防禦性裝備，這對擁有和平主義憲法的日本來說是一個罕見的舉動。日本也向逃離衝突的烏克蘭人提供了庇護。

在日本首相宣布這些消息的同時，美國總統拜登周一在對基輔的突然訪問中承諾將增加對烏克蘭的武器供應。烏克蘭總統澤連斯基說，此行是2008年以來美國總統的首次訪問，是一個 "極其重要的支持信號"。