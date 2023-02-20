朝鮮導彈瞄準日本西海岸 東京促開安理會緊急會議

朝鮮/日本/導彈

日本首相岸田文雄20日針對朝鮮發射彈道導彈在首相官邸接受採訪，表示已向聯合國安理會提出召開緊急會議的要求。岸田還稱，在應對導彈上“必須增進日美與日美韓的合作”。聯合國秘書長古特雷斯譴責朝鮮發射導彈。朝鮮19日發射一枚不明彈道飛彈，是48小時之內第2度試射導彈，

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日本首相岸田要求安理會就朝鮮發射導彈召開緊急會議。

據共同社報道稱，安理會本月的輪值主席國馬耳他當地時間19日透露，鑒於朝鮮發射彈道導彈，已決定於20日下午召開討論相關局勢的公開會議。

稍早，聯合國秘書長古特雷斯通過發言人發表聲明，強烈譴責朝鮮發射洲際彈道導彈（ICBM）並要求朝鮮停止挑釁行為。古特雷斯呼籲為實現朝鮮半島無核化而重啟與相關國家的對話。

據法新社說，朝鮮19日自東岸再發射了2枚導彈，朝鮮領導人金正恩位高權重的胞妹金與正，警告美國停止美韓聯合軍事演習，揚言要把太平洋變成靶場。而兩天前，朝鮮剛剛在所稱“突發演習”中，朝日本西岸外海發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。

美韓18日啟動聯合空中軍事演習，回應朝鮮試射洲際彈道飛彈。朝鮮領導人金正恩胞妹金與正接着發布聲明，警告美國切勿推升在朝鮮半島的戰略資產部署。金與正在聲明中說：“我們正在詳加研究這對我國安全的影響。」她說：「把太平洋當作我們靶場使用的頻率，取決於美軍行動的性質。”

據韓國軍方報告，朝鮮19日今天發射一枚不明彈道飛彈，是48小時之內第2度試射。