韓軍稱朝鮮發射了兩枚短程彈道導彈

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韓國聯合參謀本部（聯參）2月20日表示，朝鮮周一向東海發射了兩枚短程彈道導彈（SRBM），此前一天，韓美軍方進行了聯合空中演習，涉及美國空軍的B-1B戰略轟炸機，以應對朝鮮18日的洲際彈道導彈發射。

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這是朝鮮繼18日發射洲際彈道導彈後時隔兩天再次發射彈道導彈，也是今年第三次射彈。分析指出，此舉或意在抗議韓美前一天實施聯合空演。

據日本防衛省周一介紹，“今天早上7點左右，朝鮮從朝鮮西海岸附近向東發射了兩枚彈道導彈。詳情目前正在分析中，但估計都落在了朝鮮半島東側、日本專屬經濟區以外的日本海。”

日本防衛省指出，第1枚導彈：6時59分左右發射，最大高度約100公里，飛行約400公里。第2枚導彈：7點10分左右發射，最高飛行高度約50公里，飛行約350公里。

朝中社證實朝鮮軍方從一個多管火箭炮發射了兩枚導彈，分別瞄準395公里和337公里以外的目標。朝中社報導稱，“在發射中調動的600毫米多管火箭炮......是一種戰術核武器的手段”，能夠“癱瘓”敵人的機場。

在美國周日與韓國並與日本分別舉行聯合空中演習後，朝鮮最高領導人金正恩胞妹金與正警告說，不要增加美國戰略資產在朝鮮半島的存在。韓美聯合空中演習投入了美國戰略武器。演習用韓國空軍F-35A和F-15K戰鬥機、美國空軍F-16戰機為進入韓國防空識別區的美軍B-1B戰略轟炸機護航，並實施聯合編隊飛行。

金與正在一份聲明中說：“我們正在仔細研究它將對我們國家的安全產生的影響，將太平洋作為我們的射擊場的頻率取決於美軍的行動特點”。她還駁斥了專家對朝鮮導彈能力的評估，因為一些人指出，在金正恩下達命令後，“突然 ”發射導彈用了9個多小時，並指韓國在朝鮮發射導彈時甚至沒有出動偵察機。