報復西方 伊朗判德裔伊朗人Jamshid Sharmahd死刑

司法判決

亞洲 – 2月21日，伊朗法院判處被認為是恐怖組織頭目的賈姆希德·沙爾馬赫德（Jamshid Sharmahd）死刑。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）立即回應說，這是不能令人接受的判決，德方對沙爾馬赫德被判處死刑將做出強烈的反應。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道稱，在歐盟宣布對伊朗實施制裁的第二天，伊朗法庭作出這樣的判決似乎是在報復西方。德裔伊朗人沙爾馬赫德被控是領導武裝反對派團體的頭目。

今年二月受審時，伊朗檢察官在聽證會上曾表示：除了美國聯邦調查局以外，沙爾馬赫德還和CIA（美國中央情報局）也有聯繫。伊朗方面還解釋說，“被告（沙爾馬赫德）共計畫發動了23次恐怖襲擊，其中5次取得成功。2008年4月在設拉子的一座清真寺發生的爆炸就是由他策畫的，這場爆炸共導致14人死亡，200多人受傷，傷者中還有15人是兒童。”

而他的家人則表示，沙爾馬赫德是被強行綁架押送德黑蘭的。他於2020 年 8 月因涉嫌參與襲擊而被捕，然後於 2022 年 2 月在德黑蘭被帶上法庭。

據伊朗法院指控，他自己在供詞中說，他還在當地見過兩名美國參議員，並和他們討論了‘閃雷’的目標及行動。

而他的家人非常擔心他的命運將和異見人士魯哈拉·紮姆（Ruhollah Zam）一樣遭受絞刑。魯哈拉·紮姆（Ruhollah Zam）是一名記者，在法國流亡多年後於2019年被捕。

在2017年的反政府抗議活動中，紮姆在網站“AmadNews”和Telegram的頻道散布了示威活動的時間及組織細節，並發布有關伊朗官員的負面訊息及影片，試圖挑戰伊朗的神權統治。他被判處煽動暴力罪。紮姆是改革派什葉派牧師的兒子，他隨後逃離伊朗並在法國獲得庇護。

人權組織大赦國際（Amnesty International）2020年12月強烈批評沒有人性的判決。大赦國際表示說：“伊朗最高法院維持對記者和異見人士魯哈拉·紮姆的死刑判決，將死刑作為壓制武器的舉動令人震驚。”

至少有 16 名持有西方護照的人被關押在伊朗，其中包括 6 名法國人。 他們中的大多數人都是雙重國籍，但伊朗不承認其國民的雙重國籍身份。