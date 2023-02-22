印度輪值G20主席 不想討論制裁俄羅斯

G20/印度/俄羅斯

G20今年由印度輪值主席系列會議今天在印度南部城市班加羅爾首先登場。六名印度高級政府官員告訴路透社，印度不希望 20 國集團在印度輪值主席一年期間討論對俄羅斯入侵烏克蘭的額外製裁。印度稱現在不是戰爭時代了，應該促進和平。

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據路透社今天報道稱，印度周三重申其對烏克蘭戰爭的立場，稱現在是對話和外交的時候了。20 國集團 (G20) 的財政官員今天首先在印度南部城市班加羅爾附近舉行會議。

在 Nandi Hills 避暑勝地舉行的會議是印度擔任 G20 主席國期間的第一個重大事件，烏克蘭戰爭很可能在會議期間佔據突出地位。周五是俄羅斯入侵鄰國烏克蘭一周年紀念日。

印度對這場戰爭保持中立立場，拒絕將入侵歸咎於俄羅斯，尋求外交解決方案，並在過去一年增加了對俄羅斯石油的購買。幾十年來，俄羅斯一直是印度最大的軍事裝備供應商，也是這個南亞國家醫藥產品的第四大市場。

預計G20 財長和央行行長還將討論為受到新冠病毒大流行和烏克蘭戰爭嚴重打擊的陷入困境的經濟體進行暢通無阻的債務重組。

路透社上周報道稱，印度已起草一份 G20 國家幫助債務國的提案，要求包括世界最大主權債權國中國在內的貸方大幅削減貸款。

美國財政部長珍妮特耶倫和德國財政部長克里斯蒂安林德納將出席會議，預計將敦促中國“迅速交付”對低收入和中等收入國家的債務減免。

活動期間，國際貨幣基金組織 (IMF) 計畫與世界銀行、印度、中國、沙特阿拉伯、美國和其他七國集團 (G7) 國家舉行會議，試圖就共同標準、原則達成共識以及如何重組陷入困境的國家債務的定義。

關於加密貨幣的規則、多邊開發銀行的改革、國際稅收和確保充足的資金以應對氣候變化也在會議議程上，國際貨幣基金組織、世界銀行和亞洲開發銀行的負責人也將出席會議。

然而，預計俄羅斯財政部長和央行行長都不會出席會議，他們將由他們的副手代表。

印度不希望 20 國集團在新德里擔任集團主席一年期間討論對俄羅斯入侵烏克蘭的額外製裁。

日本財務大臣表示，在印度舉行的 G20 重要會議期間，七國集團 (G7) 國家的金融領導人將於 2 月 23 日即入侵一周年前夕舉行會議，討論針對俄羅斯的制裁措施。

直接參與本周 G20 財長和央行行長會議的官員表示，將討論戰爭對宏觀經濟的影響，但印度不想考慮對俄羅斯採取更多行動。

一位官員稱，“印度不熱衷於在 G20 期間討論或支持對俄羅斯的任何額外製裁，現有的對俄羅斯的制裁對世界產生了負面影響。”另一位官員表示，制裁不是 G20 的問題。“G20 是討論增長問題的經濟論壇。”

但美國副財政部長沃利阿德耶莫周二表示，華盛頓及其盟友計畫在未來幾天實施新的制裁和出口管制，目標是俄羅斯購買冰箱和微波爐等兩用產品，以確保其軍方所需的半導體。制裁還將尋求採取更多措施來阻止通過邊境國家轉運石油和其他受限貨物。

此外，阿德耶莫表示，來自 30 多個國家的聯盟的官員將警告仍在與俄羅斯做生意的公司、金融機構和個人，如果他們繼續，將面臨制裁。