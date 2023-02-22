菲律賓擴大南海聯合巡邏 傳與澳大利亞協議

菲律賓/中國/澳大利亞

菲律賓和澳大利亞今天討論了在南中國海進行聯合巡邏的問題，此前幾天，菲律賓與美國舉行了類似的會談，以對抗中國在有爭議的水道上日益強硬的態度。

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據路透社今天報道稱，澳大利亞和菲律賓討論在南中國海聯合巡邏事宜。澳大利亞國防部長理查德馬爾斯在菲律賓首都會見了菲律賓國防部長卡利托加爾維斯，他們表示兩國計畫每年舉行一次會議，以加深兩國的安全關係。

會議涉及聯合巡邏計畫。據馬爾斯在會後與加爾維斯的聯合新聞發布會上說，“我們今天確實討論了探索聯合巡邏的可能性，我們將繼續這項工作，我們希望儘快取得成果。”馬爾斯稱，“作為致力於全球基於規則的秩序的國家，我們自然應該考慮在這方面進行合作的方式。”

由於在戰略航道上主權聲索重疊，菲律賓正在加緊努力反擊菲律賓所稱的中國在南中國海的“侵略活動”，這也已成為中美圍繞海軍行動的緊張局勢的導火索。

在菲律賓和澳大利亞舉行聯合巡邏的可能性之前，馬尼拉和華盛頓就進行海岸警衛隊聯合巡邏進行了類似的討論，包括在南中國海。

澳大利亞和菲律賓之間的軍事關係可以追溯到 1922 年，兩國現有的《訪問部隊地位協定》為防務合作提供了全面的法律和操作框架。

根據五角大樓周二發布的一份聲明，在與馬爾斯會面之前，加爾維斯與美國國防部長奧斯汀通了電話，討論了恢復兩國在南海聯合海上活動的決定。

聲明說，兩人談到了南海“有關事態發展”，包括 2 月 6 日中國海警用軍用級激光瞄準在仁愛礁附近合法航行的菲律賓海警船隻船員的事件.

路透社說，中國表示，菲律賓的說法不符合事實，並稱中國的行為是合法的。