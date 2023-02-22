韓國恢復對中國遊客短期簽證 申請者倍增

旅遊

亞洲 – 在韓國重新面向中國人發放短期訪韓簽證後，韓國駐華大使館和總領事館受理的簽證申請數量劇增。

廣告 繼續瀏覽後續

韓國駐華大使館2月20日表示，2月13日至16日，向韓國駐華大使館和駐華總領事館提交的簽證申請件數平均每天達2,430件，比限制發放短期簽證的前一周（平均1,123件）增加了116%，特別是北京和上海的增幅較大，大部分為申請旅遊或同胞訪問等短期簽證。

出於對中國境內爆發的疫情傳入韓國境內的擔憂，韓國政府自1月2日起限制向中國公民發放赴韓短期簽證，在近40天之後的2月11日解除限制。但是有人指出，中國人申請訪韓短期簽證的增加趨勢能否持續下去，還有待觀察。

韓國駐華大使館相關人士表示，限制發放簽證期間累積了大量需求，加上韓國大學3月開學在即，中國留學生的簽證需求也很大，因此今後局勢仍有待觀望。

外交界認為，兩國之間是否增加航班和中國是否允許團體遊客前往韓國是關鍵。韓國和中國之間的航班目前為每周62次，政府表示，2月末將增加到每周80次，3月將增加到每周100次。

此外，對於自中國入境者，韓國目前仍維持着統一在仁川機場入境和入境前後進行檢測的措施。疾病管理廳近日表示，部分專家認為可以在3月份解除上述措施，但也有部分專家認為應該延長上述措施，繼續對中國境內疫情發展等情況進行追蹤。