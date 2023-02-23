台灣開拍《器子》：直逼活摘器官犯罪

台灣/電影/活摘器官

電影《器子》受疫情影響延宕兩次，日前終於在基隆重啟開機。《器子》故事描述普通人張其茂，女兒在三個月大時失蹤，疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄，出獄後查出女兒是落入活摘器官集團，成為被取走心臟的“器子”。悲憤難當的他對犯罪集團展開以暴制暴的復仇行動。

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據自由時報署名許世穎今天報道稱，由電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志再度和導演簡學彬合作犯罪新片《器子》，集合張孝全、李沐、婁峻碩、黃健瑋、薛仕凌等實力派演員一同演出，原在去年開拍，但受疫情影響延宕兩次，日前終於在基隆重啟開機，男女主角張孝全、李沐及黃健偉和新生代演員程雅晨及吳承洋都一起到場進行開鏡儀式。張孝全也表示：“希望未來上映觀眾可以獲得觀眾的喜愛。”

張孝全和李沐繼影集《誰是被害者》後再度合作，電影從一場殺人直播開始，犯案面具人對着鏡頭預告“下一個就是你！”似真還假的網絡影像突然從遙遠的彼端化為身邊的真實情境，藉由殺人直播和器官買賣的議題，勾勒社會因物化而血腥冷酷的一面。

據該報，殺人直播雖殘暴，在本故事裡卻隱含着復仇者的血淚，以及父愛的執著，他對抗的是由金錢、權勢、暴力所組成的犯罪網絡，而在某些權勢者眼中，人可以被視為是物件，為了移植器官賺取暴利而存在，成為買賣標的，被稱之為“器子”。

據該報道稱，一座《器子》故事描述張孝全扮演的張其茂，女兒在三個月大時失蹤，疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄，出獄後查出女兒是落入活摘器官集團，成為被取走心臟的“器子”。悲憤難當的他對犯罪集團展開以暴制暴的復仇行動，但發現女兒可能還活在人世，於是他更面對龐大的犯罪集團，全力營救作為“器子”的女兒。