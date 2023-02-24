社運國安囚犯去年大升26% 還柙人士創十年新高 料續增 須擴建收押所

香港/政治

香港。單叫口號也會刺激警方舉起警告在場人士可能違反國安法的紫旗。2020年10月16日

反修例風波中逾萬人被捕，大批人士不是定罪入獄便是候判還柙。負責監管的懲教署公布，去年新收納入懲教院所的人次，較前年下跌一成三至1.32萬人，但未判刑的日均還柙人數則持續上升一成半至2666人，創十年新高。而涉及反修例及國家安全案件的在囚人士，升幅更大，達26%，而因此受刑的522人佔總在囚人口的6.9%。當局預期，男性成年還柙人士將持續上升，計畫擴建部分收押所以紓緩「過度擠迫」情況。

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懲教署昨(23日)舉行2022年工作回顧記者會，署長黃國興指出，去年因涉及反修訂逃犯條例運動及違反《港區國安法》而被收入各懲教院所的人士分別有807人次和22人次，較前年合共的985人次下降16%。當中，四成半屬等候判決的還柙人士，至於服刑的在囚人士，截至去年底有522人，較前年上升26%，與維持在7600餘人的在囚人口形成對比。

數字顯示，各懲教院所去年新收納的定罪丶還柙及羈留的總人口有13246人次，比前年下跌13%。不過，當中候判的日均還押在囚人口則增至2666人，比前年大增15%，創十年歷史新高。黃國興解釋，升幅並非「一年半載」發生，亦非署方所能控制。

他預計，男性成年還柙在囚者將持續上升，署方計畫局部重建荔枝角收押所，增加410個收容額以作紓緩，預計年中向立法會申請撥款。

至於針對反修例囚犯丶協助因「激進思想」犯罪者的「沿途有『理』」更生計畫，黃國興指出，截至去年底有733人參與，當中七成二是涉及「黑暴」案件的被定罪者和在囚者。他強調，在囚者均自願參與，否認教材是洗腦。

對於近年不少在囚人士透過親友在Patreon等網上平台披露在囚經歷和感受，黃國興沒有正面回應這是否違規，只表示會密切留意所有在囚人士的活動，如有違法，會轉介執法部門。

不過，本台了解，有在囚人士經歷被披露後，會遭受疑似報複式懲罰，例如一名工會人士向探監者表示，幸而未曾被罰「水飯房」(即單獨隔離囚禁)，有關感受經探監者在網上披露後，迭名工會人士即被罰入「水飯房」。牆外人士在不同群組提醒，小心發文，以免獄中人受累。