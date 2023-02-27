日本政府計畫一次性購入400發美國“戰斧”巡航導彈

日本/國防

為了增加打擊敵方導彈基地的反擊能力，目前日本政府正計畫採購多達400發美製巡航導彈“戰斧”。

廣告 繼續瀏覽後續

關於反擊能力，日本防衛省決定在2023財年中一次性採購美製巡航導彈“戰斧”，但未透露採購數量。

而在2月27日的眾議院預算委員會理事會會議上，政府方面提出了最多將採購400發“戰斧”的方針。

日本政府在2023財年的預算提案中為購置該型導彈編製了約 2100 億日元的預算，目標是在 2026 財年部署。

執政黨打算2月28日在眾議院預算委員會上進行總括、質疑和表決，並提出了同日在眾議院全體會議表決的緊急日程，而在野黨目前還沒有回應。

1月13日，日本首相岸田文雄在與美國總統拜登的會談中表示，為了建立日本的反擊能力（對敵基地攻擊能力），將引進美製巡航導彈“戰斧”,拜登表示支持。

巡航導彈“戰斧”是美國主要的精確制導巡航導彈，使用全球定位系統 (GPS) 衛星信息，可以精確摧毀目標，自1991年海灣戰爭期間投入實戰以來，已在無數實戰中使用，彰顯了其高性能，而第五批 “戰斧”於2021年3月推出，改進了導航和飛行中鎖定目標的能力等，美國海軍在2021年3月25日收到了首枚Block V型“戰斧”巡航導彈，其射程擴展到2414公里，最大速度約為550英里/小時（亞音速），低空飛行，雷達探測很難發現，同時由於渦輪風扇發動機釋放出的熱量很少，紅外線探測也很難發現。