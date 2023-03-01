尹錫悅三一節致辭：韓美日三邊合作比以往任何時候都更重要

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韓國總統尹錫悅3月1日出席在首爾中區柳寬順紀念館舉行的“三一獨立運動”104周年紀念儀式並致辭。這是他就任總統以來首次發表三一節紀念講話，尹錫悅表示，三一抗日獨立運動距今過一個世紀，如今日本從過去軍國主義的侵略者轉變為與韓國共享普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。

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三一運動，為朝鮮日佔時期的韓國獨立運動，1919年3月1日，韓國獨立人士在京城府（今首爾）塔谷公園宣讀《己未獨立宣言》，向世界宣布韓國的獨立，引發京城和其它多地民眾的大規模反日遊行示威。之後，三一運動的獨立浪潮席捲整個朝鮮半島。為了紀念三一運動的自主獨立精神，鞏固民族團結，培養國民的愛國心，韓國政府在1949年制定並公布了《國慶日法律》，將3月1日這一天定為全國性公休日“三一節”，並每年舉辦各種紀念活動。

據韓聯社報導，紀念三一運動104周年活動星期三在韓國全國各地大規模舉行。尹錫悅當天在出席首爾的紀念活動時致辭說：“首先，我向我們死去的愛國先輩和愛國者表示衷心的敬意，他們為韓國的自由和獨立事業作出了犧牲和奉獻。我還要向我們的獨立英雄和他們的遺屬表示最深切的謝意。”

尹錫悅說：“1919年的‘三一’獨立運動是一場建立自由、民主國家的運動，按照1919年《己未獨立宣言》和大韓民國臨時政府的《大韓民國臨時憲章》的規定，人民是合法的主人。那是一個歷史性的日子。在那一天，我國人民向全世界展示了他們對變革的渴望。這場運動體現了他們對自己夢想的新世界的憧憬。”

尹錫悅表示：“104年後的今天，我們必須回顧那個我們失去國家主權的時代；那個我們的人民因為沒有為一個不斷變化的世界作好適當準備而遭受苦難的時代。我們必須集思廣益，尋求克服我們面臨的危機的方法：全球多重危機；朝鮮的核威脅和嚴峻的安全環境；一個日益分裂和兩極分化的社會。”

尹錫悅說：“如果不把握世界歷史的變化趨勢，不為未來做適當的準備，就必將重蹈歷史覆轍。最重要的是，我們必須記住那些愛國烈士，他們在黑暗的日子裡為我們國家的自由和獨立付出了一切，當時沒有人能夠想象獨立會在他們有生之年到來。如果我們不能正確地記住那些為我們的祖國奉獻的愛國烈士，我們就沒有未來。”

尹錫悅說：“韓國同胞們，現在，在‘三一’獨立運動一個世紀之後，日本已經從過去的軍國主義侵略者轉變為與我們分享相同普世價值的夥伴。當今，韓國和日本在安全和經濟問題上進行合作。我們還合作應對全球挑戰。”

尹錫悅強調：“特別是，大韓民國、美國和日本之間的三邊合作已經變得比以往任何時候都更重要，以克服安全危機，包括朝鮮日益增長的核威脅和全球多重危機。我們必須與擁有普世價值觀的國家團結一致，以便為促進全球公民的自由和全人類的共同繁榮作出貢獻。這種團結與合作的精神正是104年前呼籲我們國家自由和獨立的精神。”

尹錫悅說：“韓國同胞們，我們今天享有的繁榮是我們為捍衛和擴大我們的自由而不斷努力的結果，也是我們對普世價值的持久信念。我們決不能停止這種努力。這是紀念那些為我們國家的自由和獨立而犧牲和奉獻的愛國烈士的正確方式。”

尹錫悅說：“無論是光榮的還是可恥的，我們的歷史都不能被遺忘。必須記住它，以保護我們的未來，並為未來的幾十年做好準備。在紀念‘三一’獨立運動104周年之際，讓我們記住那些為我們的祖國奉獻的愛國英雄；讓我們反思我們歷史上的不幸時刻，思考為了我們未來的繁榮必須做什麼。”

講話最後，尹錫悅向全民呼籲：“韓國同胞們，讓我們繼承《己未獨立宣言》的精神，建設一個自由、和平、繁榮的未來”。

據共同社報導，在日韓政府之間，圍繞最大懸案原二戰時期強征朝鮮半島勞工訴訟問題的磋商步入關鍵階段。韓國外長樸振2月28日向媒體表示：“政府正在努力想要解決問題，不再置之不理。將迅速準備合理的解決方案”。

韓國政府考慮到日方堅持原被征勞工等的賠償問題已由1965年《日韓請求權協定》解決這一立場，於今年1月提出由韓國財團代替日本企業支付賠償的方案，並要求日方給予“有誠意的呼應”。

報導指，日本政府正在探討應對，擬通過表明繼承過去政府談話，展現道歉和反省之意。另一方面，韓國國內對於無法保證被告企業一定出資的方案仍有強烈不滿，尹錫悅政府正在竭力說服原告和國內輿論。