布林肯速訪中亞 分析稱挖犁俄中後院

美國/中亞/俄羅斯/中國

左起吉爾吉斯斯坦外長Jeenbek Kulubaev，塔吉克斯坦外長Sirojiddin Muhriddin，美國國務卿Antony Blinken，哈薩克斯坦外長Mukhtar Tleuberdi，土庫曼斯坦外長Rashid Meredow和烏茲別克斯坦外長Bakhtiyor Saidov 參加了美國-中亞（C5+1）外長會議，星期二，哈薩克斯坦阿斯塔納的外交部。 2023年2月28日

美國總統拜登政府將向中亞的前蘇聯國家示好，擴大其防止俄羅斯規避西方制裁的努力，同時為這些國家提供機會，減輕他們對莫斯科方面的依賴。布林肯對中亞5國訪問與互動，被看作是美國加強在俄羅斯以及中國後院施加影響力。

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美國國務卿布林肯(Antony Blinken)應在周二對中亞地區進行訪問，在哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦停留，這是他的首次中亞之行。他還將會見來自哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的官員。這五個中亞國家加上美國被稱為C5+1。華爾街日報報道稱，美國打算拉攏前蘇聯國家，挖角俄中。

此次C5+1峰會正值俄羅斯在烏克蘭的戰爭滿一周年，這場戰爭對世界各地的經濟體造成了打擊。在這個地區，中亞國家正急切地尋求減輕在貿易、安全和其他方面對莫斯科的依賴。

據美國國務院助理國務卿唐納德·盧(Donald Lu)在出訪前對記者表示，“此行的主要目的是表明美國是一個可靠的合作夥伴，我們看到了這些經濟體所面臨的困難——高糧價、高油價、高失業率、貨物出口困難、新冠疫情之後經濟復蘇緩慢，以及來自俄羅斯的大量移民湧入；我們正在努力為該地區的人民提供支持。”

美國官員稱，考慮到莫斯科在經濟、政治和軟實力方面的巨大影響力，俄羅斯入侵烏克蘭讓中亞地區的領導人感到不安。該地區一直對認可俄羅斯總統普京的侵略行為持謹慎態度，但是，在地理位置上這些中亞國家相對孤立，而且從安全援助、出口路線到勞動力市場，方方面面都依賴俄羅斯，這使得它們無法完全背棄莫斯科。

據該報道，長期以來，美國一直難以在中亞地區拓展其影響力。中亞擁有豐富的能源和礦產資源，並與阿富汗等熱點地區接壤，在此建立夥伴關係對於美國監測該地區恐怖主義威脅的努力非常關鍵。中國在中亞地區的影響力加大了這些挑戰。

該報道稱，由於預期俄羅斯的影響力會減弱，哈薩克斯坦已經在與其他方面建立新的聯盟。5月初，托卡耶夫飛往安卡拉，土耳其和哈薩克官員在那裡簽署了一項在哈薩克斯坦聯合生產軍用無人機的協議。4月，中國國防部長魏鳳和訪問了哈薩克斯坦，並與托卡耶夫會晤，根據官方聲明，此次會晤的目的是要加強軍事合作。雖然中國的經濟影響力在該地區不斷增長，但在這些以穆斯林為主的共和國中，考慮到中國對待新疆穆斯林人口的方式，一些官員對完全接納北京方面心存猶豫。

本周晚些時候，布林肯還將前往印度，與包括俄羅斯和中國在內的二十國集團(G20)的外交官員會面，討論一系列共同挑戰，包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及圍繞中國願意向俄羅斯軍隊提供致命武器支持的擔憂。美國官員說，這次會議還旨在解決更廣泛的問題，如糧食安全、能源安全、衛生安全、氣候危機和日益上升的人道主義挑戰。

但據新的消息說，布林肯沒有在G20會議上有與俄羅斯外長拉夫羅夫以及中國外長秦剛會面的計畫。