G20印度分歧會 美俄或要面對面

G20/俄羅斯/美國/印度

美國國務卿布林肯應當於明天在印度參加G20會議，俄羅斯外長謝爾蓋-拉夫羅夫也將出席會議，印度輪值主席的20國集團在烏克蘭問題上存在分歧，侵略國俄羅斯遠遠沒有成為過街老鼠。

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此前稍早，在新德里舉行的為期兩天的20國集團外長會議之前，由於在烏克蘭衝突問題上的分歧，各國財長未能就聯合公報達成一致。

中國和俄羅斯反對文件中提到 "烏克蘭戰爭 "一詞，對有該內容的段落有意見，20國沒有達成一致。

據法新社說，沒有消息表明俄羅斯和美國之間會有什麼接觸或會議。

自去年7月在巴厘島（印度尼西亞）舉行的上一次G20會議以來，布林肯沒有與拉夫羅夫出現在同一個會議場合。他們最後一次面對面的會談是在2022年1月，即2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的幾周前的時間。

不過，從那時起，布林肯和拉夫羅夫還是通過電話進行過交談，但不是為了討論G20話題。

俄羅斯外長於周二晚間抵達印度，印度與俄羅斯有着長期友誼，至此並沒有譴責對烏克蘭的入侵。拉夫羅夫將利用此次參加20國集團的機會攻擊西方。據俄羅斯外交官員稱，美國及其盟友的破壞性政策已經將世界推到災難的邊緣，造成社會經濟發展的倒退，並嚴重惡化了最貧窮國家的狀況。

據法新社說，由於中國和美國之間的關係如此緊張，布林肯和中國外交部長秦剛在新德里舉行的G20會議期間是否有會晤也是不確定的。自從2月4日一個在美國上空飛行的中國氣球被一架美國戰鬥機擊毀後，兩國關係變得特別冰冷。

華盛頓聲稱該氣球是一個間諜裝置，而北京則聲稱它是一架偏離了飛行路線的民用氣球。這一事件導致布林肯在最後一刻推遲了對北京的罕見訪問計畫，布林肯原本要去北京以緩解與中國的緊張關係。

北京和華盛頓之間許多有爭議的問題中包括台灣。

十天前，布林肯和中國外交高官王毅在德國會面，華盛頓將這次交流描述為 "坦率和直接"。布林肯警告他的對話者，如果中國在烏克蘭戰爭中向俄羅斯提供 "軍火支持 "或幫助俄羅斯逃避西方制裁，將對中國產生 "影響和後果"。北京方面對此予以否認。

中國國家主席習近平也應於今天在北京接見莫斯科的主要盟友、白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科。

據該報道稱，20國集團東道國印度已將減貧和資助全球變暖的影響作為其擔任主席國的優先事項。然而，這個話題已被烏克蘭戰爭對全球經濟的影響所超越。

烏戰對印度來說是一個敏感問題，印度是莫斯科的主要軍事買家，並在過去一年中增加了對俄羅斯石油的進口。9月，印度總理莫迪告訴俄羅斯總統普京，現在 "不是打仗的時候"。這似乎已經是被認為是印度對莫斯科在烏克蘭的軍事干預的批評。