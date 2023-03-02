日本外相或缺席G20外長會議但參加四邊機制會

日本/G20

日本外相或不參加在預告今天印度舉行的G20外長會議。日本首相岸田文雄在今天的參院預算委員會會議上，就外相林芳正缺席二十國集團（G20）外長會議說明稱，在綜合考慮國會日程等之後做出了決定。美國國務卿布林肯與會，俄羅斯外長拉夫羅夫也稱出席。消息報告布林肯沒有計畫與拉夫羅夫以及中國外長秦剛接觸。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社今天報道稱，日本首相岸田就外相林芳正缺席G20會議作出解釋，稱是“綜合判斷”。

此前，少有消息指涉林芳正或將缺席G20外長會議，以及因此引發日本國內評論。

日本首相岸田文雄在2日的參院預算委員會會議上回答質詢解釋說，“我們也尋求了林芳正出席的可能性，但綜合考慮包括國會在內的國內日程等，做出了由外務副大臣山田賢司出席比較合適的判斷。”

岸田還表示“今後也將致力於能夠獲得國會與國民理解的應對”。

岸田文雄以如上解釋回應日本維新會議員音喜多駿的質詢。

預算委1日與2日實施了岸田和全體閣僚出席的2023年度預算案的基本質詢。林芳正成了首個缺席G20會議的日本外相。音喜多在預算委上指出“這是損害國家利益的判斷”。

據岸田就G20會議強調說：“作為七國集團（G7）輪值主席國將主張應該主張的，宣傳我國的立場。”

據林芳正表示：“國會應對和包括海外出差在內的外交活動都很重要。我將在獲得國會理解的同時，開展積極的外交活動。”

日本外相林芳正據報將出席3日在印度舉行的Quad外長會議。

據共同社說，日本外務省2日正式宣布，外相林芳正將出席3日在印度新德里舉行的日美澳印“四邊機制”（Quad）外長會議。