越共今推選新主席：武文賞

越南/武文賞

據越南官方消息，3月2日上午，在越南國會大廈延鴻廳，越南國會審議並以出席會議的488 名代表中的487名代表投贊成票（98.38%）表決通過了關於選舉越共十二屆中央政治局委員、越共十二屆中央書記處常務書記、越南第十五屆國會代表武文賞為越南國家主席的決議。

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越南官方報道稱新主席武文賞為同志。官方消息強調武文賞由越南共產黨推薦當選。武文賞當選後，立即發表對全國講話。

據路透社今天報道稱，越南議會選舉武文賞 Vo Van Thuong 為新一屆國家主席。越南在全面反腐運動中對國家最高領導層繼續進行改組。

在一次特別會議上，越南人大會議確認了現年 52 歲的武文賞，此前由執政的共產黨於1日提名他擔任國家主席。路透社說，越南國家主席主要是一個儀式性的角色，但卻是這個東南亞國家的四大政治職位之一。

在他作為新總統首次向議會發表講話時，武文賞表示他將“堅決”繼續打擊腐敗。

武文賞稱，“我將絕對忠於祖國、人民和憲法，努力完成黨、國家和人民賦予的任務，”武文賞的講話在越南國家電視台對公眾直播。

路透社說，武文賞是越南最高決策機構政治局中最年輕的成員，但已經被認為是該黨的資深官員，他在共產主義青年組織的大學開始了他的政治生涯。人們普遍認為武文賞與越南最有權勢的人物越南共產黨總書記阮富仲關係密切，他也是該黨反腐敗鬥爭的主要設計師。

據德國智庫康拉德·阿登納基金會駐越南代表弗洛里安·費耶拉本德說：“在可預見的未來，反腐熔爐運動不會降溫。”外交官和商界人士對反腐運動表示擔憂，因為它使越南的許多常規交易陷入癱瘓，因為官員們擔心被捲入鎮壓行動。

據一位不願透露姓名的越南外國投資者表示，選舉結束了前國家主席突然被解職造成的不確定性。