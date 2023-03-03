博雷利說：拉夫羅夫留下來聽完對俄羅斯的譴責也是一個進步

歐盟/俄羅斯/烏克蘭/G20

歐洲外交負責人博雷利周五表示，儘管在烏克蘭問題上存在分歧，但他注意到在印度舉行的G20外長會議期間與俄羅斯的外交 "略有改善"。俄羅斯外交部長拉夫羅夫沒有離場，他聽完了歐美各國對俄羅斯侵略烏克蘭的譴責。中國外交部發言人毛寧則強調，G20不是討論此類議題的地方。印度發表的G20外長會議文件，明指“俄羅斯和中國是唯一兩個在文中反對俄羅斯從烏克蘭撤軍的國家。”

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據法新社今天報道稱，在周四結束的G20會議期間，美國國務卿布林肯與俄羅斯外交部長拉夫羅夫進行了簡短的會談，這是自2022年2月烏克蘭戰爭開始以來他們第一次面對面的會談。

據歐盟外交負責人博雷利指出，俄羅斯外交部長這次是為了20國集團外長會議而留下來的，當時西方國家一致譴責俄羅斯入侵烏克蘭。而去年，在印度尼西亞舉行的前一次G20會議上，拉夫羅夫在歐美西方國家譴責入侵烏克蘭的一連串批評之後，半途就離開了G20會議。

據博雷利認為，"至少這一次拉夫羅夫留下來聽了。這是一個小小的進步，但很重要。" 博雷利在新德里的一個論壇Raisina Dialogue上說，"我認為這總比沒有好。" 博雷爾還表示反對將俄羅斯排除在G20之外。

博雷利認為："我們必須保持對話的手段，或者至少是保持給予傾聽的方式方法。"

拉夫羅夫周五在萊西納對話論壇上發表講話時，再次提到他所說的西方國家想要對俄羅斯造成 "戰略失敗 "的願望。在20國集團會議上，俄羅斯外交部長曾指責西方國家向發展中國家施壓，使他們反對俄羅斯。

但博雷利周五為歐美鼓勵發展中國家反對烏克蘭侵略戰爭的想法進行了辯護，同時表示他知道戰爭的影響，包括商品價格上漲。

G20外長會議周四結束時沒有發表聯合公報。在一份附帶聲明中，印度解釋說，俄羅斯和中國是唯一兩個在文中反對俄羅斯從烏克蘭撤軍的國家。

據加拿大外交部長梅拉尼-喬利周五評論說，"印度說俄羅斯和中國是唯一沒有達成要求俄羅斯撤軍的共識的國家，這本身就是一個信息。" 加拿大外交部長梅拉尼-喬利說，"這是外交舉動，"喬利在周四也會見了拉夫羅夫，她並告訴他，“俄羅斯必須從烏克蘭撤軍。”

據法新社說，在北京，中國外交部發言人毛寧說，G20在巴厘島就已經明確表示，它 "不是處理安全問題的論壇"。毛寧說，G20成員 "對烏克蘭問題有不同的看法。"據毛寧稱，“我們希望G20成員能夠尊重彼此的關切，並發出團結合作的信息，而不是分裂和相互指責。”