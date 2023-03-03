印尼國家石油公司油庫爆炸 民宅遭波及已致14死

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亞洲 – 印尼國營石油公司位於雅加達北區的油庫2日晚發生爆炸，火勢猛烈直衝天際並延燒至附近民宅，現場濃煙密布，當局緊急疏散上百名居民，目前已造成14人死亡。當地出動了250多名消防隊員滅火。

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印尼媒體報導稱，印尼國營石油公司（Pertamina）位於雅加達北區的一座油庫，3日晚間8時許爆炸起火，就連1公里外的居民都能聽到爆炸聲響，火勢延燒附近民宅。印尼《指南日報》（Kompas）指出，已有13人死亡、29人受傷，傷者還包括小孩在內。

油庫發生爆炸後，當局立即出動大批警消人員到場，並緊急疏散附近居民，目前火勢尚未獲得控制。印尼國營石油公司3日發布聲明指出，這起火災發生在當晚約8點20分，起火原因仍在調查中。