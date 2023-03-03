四國稱對中國周邊水域的軍事化有不安

中國/美國/南海

在北京和華盛頓關係緊張的情況下，四方成員中的美國、日本、印度和澳大利亞周五對中國周邊水域的軍事化表示關切。

廣告 繼續瀏覽後續

周五，在印度新德里G20會議期間，四國外長舉行了一次會議，美國國務卿安東尼-布林肯出席了會議。四方對中國周邊水域的軍事化表示關切

四方聯盟（四方安全對話）是2007年發起的非正式戰略聯盟，於2017年重新啟動，以對抗中國的軍事和經濟影響。

四國外長今天在印度發表的一份聯合聲明中強調在東海和南海 "尊重國際法的重要性"，並呼籲遵守海洋秩序。

據法新社今天報道稱，幾年來，華盛頓和北京在南海增加了軍事演習，南海是全球海上貿易的關鍵運輸路線，也是水下資源和生物多樣性最豐富的地區之一。

中國主張對南海幾乎全部海域擁有主權，但菲律賓、馬來西亞、文萊、印度尼西亞、新加坡和越南等幾個鄰國對此有爭議，上述國家聲稱對該地區有部分主權。

據由美國、日本、印度和澳大利亞組成的四方集團稱，"我們強烈反對任何改變現狀或加劇該地區緊張局勢的單邊行動，"四方聯合聲明還說，"我們對有爭議地區的軍事化、危險地使用海岸警衛隊船隻和海上民兵，以及試圖擾亂其他國家的海上資源開採活動表示深切關注。"

四方集團沒有具體點名中國。

法新社說，北京對四國集團持否定態度，認為四方集團是美國在該地區遏制中國影響力的工具。

周五，日本外相說，中國沒有理由害怕四方集團。他在新德里舉行的一個對話論壇上說："四方不是軍事合作，而只是務實合作。日本外相說，"我們並不想排斥任何人。這是一次公開的對話。"