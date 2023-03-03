柬埔寨反對派人物金速卡遭判軟禁27年

柬埔寨/根索卡/洪森

柬埔寨著名反對派人物根索卡 (Kem Sokha) 今天因叛國罪被判處 27 年軟禁。美國譴責柬埔寨當局此案具有政治動機。

廣告 繼續瀏覽後續

柬埔寨反對派人物根索卡今天被判軟禁27年。柬埔寨金邊的法庭法官Koy Sao 還判定，Kem Sokha 將被禁止競選政治職務或在選舉中投票。

根索卡於 2017 年被捕，他被指控與美國密謀推翻統治柬埔寨近四十年的強人洪森。

現已解散的柬埔寨救國黨 (CNRP) 領導人根索卡否認這些指控，華盛頓方面將這些指控斥為“捏造的陰謀論”。

根索卡的律師表示，根索卡的法律團隊將對判決提出上訴。

據路透社今天報道稱，金邊法院判決時周圍戒備森嚴，數百名警察部署在法院前。

美國駐柬埔寨大使 W. Patrick Murphy 批評此案。但與中國建立了密切關係柬埔寨政府傾向於不理會美國的批評。

政府發言人拒絕就法庭案件發表評論，而是將問題轉給司法部門。

柬埔寨救國黨在 2018 年大選前被取締，該選舉被首相洪森領導的柬埔寨人民黨 (CPP) 橫掃。此後，救國黨遭到重創，其許多成員被捕或流亡國外，活動人士稱這是一場旨在阻止對洪森權力壟斷的挑戰的全面鎮壓。

柬埔寨定於 7 月舉行選舉，反對派去年成立了燭光黨，該黨主要重組了 CNRP 的成員。近年來，許多批評洪森的媒體也被關閉，民間異見遭到鎮壓。上個月，洪森下令關閉柬埔寨最後的獨立新聞機構之一民主之聲，稱它攻擊了他和他的兒子並傷害了國家。

洪森有望在 7 月的大選中尋求再連任五年，但他此前曾表示支持其長子洪馬奈作為可能的繼任者。

人權觀察表示，針對根索卡的案件是洪森“出於政治動機的陰謀”，目的是排擠反對派並扼殺民主。人權觀察亞洲區副主任菲爾羅伯遜說，“將根索卡送進監獄不僅是為了摧毀他的反對黨，也是為了粉碎任何希望在 7 月舉行真正大選的希望。”